۳ مجروح در حمله به سالن ورزشی در ذمار/ ادامه حملات به مناطق مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ نت، یک منبع آگاه یمنی گفت: جنگنده های عربستان یک اردوگاه امنیتی و سالن ورزشی استادیوم ذمار را هدف حملات خود قرار دادند. منابع پزشکی یمن اعلام کردند که سه شهروند یمنی ساکن نزدیکی استادیوم ذمار زخمی شدند.

گزارش ها هچنین حاکی است جنگنده های عربستان حملات هوایی به مناطق مختلف یمن را ادامه دادند. به گفته منابع محلی جنگنده عربستان مناطق را در صنعا، استان مأرب، منطقه «لودر» در استان أبین، منطقه «الحوطه» در لحج و منطقه «حیران» و «حیدان» در صعده را هدف قرار دادند.

در خبر دیگری شبکه «بلومبرگ» آمریکا اعلام کرد: گروهک تروریستی القاعده از بحران جنگ در یمن استفاده کرده و کنترل شهر المکلا را در اختیار گرفته است.

بلومبرگ دلیل پیشروی القاعده در یمن را نتیجه احتمالی جنگ دانست که باعث تغییر در اولویت های گروه های حامی یمن شده است.