تجاوز نیروهای ارتش ترکیه به خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، تجهیزات نظامی سنگین و خودروهای نظامی ارتش ترکیه از سمت روستای «عیاش» در ریف شهر «اعزاز» وارد خاک سوریه شدند.

بر این اساس عناصر مسلح منطقه الراعی واقع در استان حلب را به خاطر بمبارانی که منجر به کشته شدن شماری از تروریست های داعش شد، تخلیه کردند.

در همین حال ارتش سوریه در واکنش به کشته شدن یکی از نظامیانش توسط عناصر مسلح، پایگاه های داعش در سوریه را بمباران کرد. این درگیری ها 3 روز پس از حمله انتحاری در ترکیه به وقوع می پیوندد، که آنکارا عامل آن را گروهک داعش دانسته است.

گفتنی است این تحولات باعث شد ترکیه به آمریکا اجازه دهد از پایگاه هوایی « اینجرلیک » برای حمله به داعش استفاده کند.