افراد آلوده به ویروس HIV ممکن است مبتلا به ایدز نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقات پژوهشگران کانادایی نشان می دهد که برخی از افراد با پیشرفت بیماری ایدز، با توجه به افزایش متابولیسم کلسترول در سلول های ایمنی خاص، دچار افت سلول های T نمی شوند و بدنشان بدون دارو اقدام به مقابله با این بیماری می کند.

یافته های این پژوهش ها مشخص می سازد که توسعه بالقوه رویکردهای جدید با تنظیم متابولیسم کلسترول سلولی منجر به کنترل عفونت HIVمی شود.

«گیووانا راپوسیلو»، استادیار دانشگاه پیتزبورگ پنسیلوانیا، در این رابطه چنین توضیح می دهد: «در حال حاضر برای دو دهه است که برخی از مردم با پیشرفت بیماری ایدز دچار افت سلول های T (از انواع سلول های ایمنی بدن) نمی شوند و انتظار می رود بدون دارو درمان شوند.»

سلول های T یکی از انواع سلول های سفید خون است که با اسکن عفونت های سلولی نقش مهمی در ایمنی بدن انسان ایفا می کند.

«راپوسیلو» در ادامه توضیحاتش می گوید: «به اعتقاد ما در پیشرفت آهسته بیماری، متابولیسم کلسترول در سلول های ایمنی خاص تغییر ایجاد می کند که می تواند یکی از دلایل این مساله خوددرمانی محسوب شود.»