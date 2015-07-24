روایت مادر شهید غواص از آخرین دیدار با فرزندش

تسنیم نوشت: ۲۸ اردیبهشت ماه بود که خبری مبنی بر کشف پیکر ۱۷۵ شهید غواص با دستان بسته منتشر شد. سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح کشف آن‌ها را طی عملیات تفحص اخیر در ابوفلوس خبر داده بود. در واقع پیکر ۱۷۵ شهید از مجموع ۲۷۰ شهید تازه تفحص شده که در آخرین مرحله تبادل شهدا از مرز شلمچه وارد کشور شدند، جمعی از غواصان شهید عملیات کربلای ۴ بودند.

بعد از گذشت تشییع باشکوه و ۵ساعته این شهدای والامقام در ۲۶ خرداد ماه، از یک ماه پیش تا کنون مراحل شناسایی هویت آنان در حال انجام است. هویت پیکر مطهر شهید سید جلیل میری ورکی خط‌شکن این عملیات اولین شهیدی بود که به‌واسطه مدارک کامل شناسایی هویتش احراز و اعلام شد. این مسأله و انتظار برای شناختن هرچه بیشتر روش، منش و هویت این شهدای مظلوم از جانب عموم مردم دستخوش معرفی شهدا و رزمندگانی است که در کسوت غواصی جنگ خوش درخشیدند و حماسه‌های فراوانی را در عملیات‌های آبی ــ خاکی هشت سال دفاع مقدس آفریدند.

غواص شهید «جمال حبیبی» فرزند جلال اول شهریور ماه سال ۱۳۴۴ در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد. تحصیلات ابتدائی‌اش را در مدرسه توفیق، دوره راهنمائی را در مدرسه مصطفی خمینی و دبیرستان را در مدرسه امیرکبیر گذارند. ۱۶ساله بود که از طرف بسیج مردمی به جبهه اعزام شد. علاقه زیادی به جبهه داشت. از فعالان در عرصه سیاسی، دینی در زمان انقلاب و جنگ بود. اعزامی از بسیج بود. در پی مرخصی‌هایش به مادر خود می‌گفت: "برایم دعا کن تا بتوانم شهید شوم". در اکثر عملیات‌ها شرکت کرده بود و چند بار زخمی شده بود. بعد از زخمی شدن که مادرش به او اجازه رفتن به جبهه را نمی‌داد، به مادرش گفت: "من هیچ چیز از دنیا نمی‌خواهم، فقط می‌خواهم ایران را آباد کنم". او حتی در مراسم ازدواج برادر بزرگش به‌دلیل مهم بودن عملیاتش شرکت نکرد.

مادر شهید جمال حبیبی می‌گوید: آخرین باری که به جبهه می‌رفت به من گفت: "همه دوستان من شهید شدند، نمی‌دانم تو راضی به شهید شدن من نیستی که نمی‌توانم به دوستانم بپیوندم. دعا کن که شهید شوم".

شهید حبیبی سرانجام در عملیات کربلای ۴ در کانال ماهی واقع در شلمچه به جمع دیگر غواصان شهید و همرزمش شتافت. و پیکر مطهرش در گلزار پایین زنجان به خاک سپرده شد.