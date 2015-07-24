به گزارش خبرنگار مهر، «درک باورمن» که در جریان آخرین تمرین آمادهسازی تیم ملی بسکتبال پیش از اعزام به محل برگزاری تورنمنت بینالمللی اطلس اسپورت در سوژو چین که امروز جمعه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، از وضعیت بازیکنان و شرایط کلی تیم ابراز رضایت کرد.
وی اظهارداشت: بازیکنان خیلی خوب و توانایی در تیم ملی بسکتبال داریم طوریکه خود من تحت تاثیر سطح فنی آنها و کاراییهایی که دارند، قرار گرفتهام. این تواناییها میتواند در مسابقات مهمی که پیش رو داریم و به خصوص مسابقات قهرمانی آسیا کارساز باشد.
این مربی آلمانی به دیداری که پنجشنبه شب میان اردونشینان تیم ملی بسکتبال به عنوان یک دیدار تدارکاتی برگزار شد، اشاره کرد و گفت: این بازی به صورت پنج به پنج و با حضور یک داور رسمی برگزار شد. بازی خوبی بود. با انجام این بازی نگاهم به وضعیت بازیکنان و شرایط کلی آنها مثبتتر شد چون عملکرد هر یک از بازیکنان نشان داد که در مجموع تیم آمادهای داریم.
سرمربی تیم ملی بسکتبال با اشاره به حضور این تیم در تورنمنت بینالمللی اطلس اسپورت چین خاطرنشان کرد: هفت هشت روز بیشتر از آغاز تمرینات تیم ملی نمیگذرد و خیلی زود است که در یک تورنمنت شرکت کنیم اما از طرفی اینگونه حضور هم می تواند خوب باشد و شرایط بهتری برایمان ایجاد کند به خصوص اینکه همه بازیکنان در شرایط آمادگی خوبی قرار دارند. باید دوباره به دیدار شب گذشته اشاره کنم که طی آن بازیکنان نشان دادند در چه شرایط خوبی قرار دارند.
باورمن با یادآوری اینکه تیم ملی بسکتبال در تورنمنت اطلس اسپورت با تیمهای چین، ایتالیا و اسلواکی همگروه است و اینکه باید نخستین دیدار خود در این تورنمنت را برابر چین برگزار کند، گفت: قطعا بازی کردن مقابل چین در خود این کشور سخت است اما همین دیدار و در کل این تورنمنت تیمهای خوبی هم در آن حضور دارند میتواند محک خوبی باشد و برایمان نتیجه بخش؛
سرمربی تیم ملی بسکتبال تاکید کرد: در مجموع فکر میکنم رویارویی با تیمهای آسیایی در مسابقات مهمی که داریم (جام ملتهای آسیا) خیلی راحت نیست و حتی میتواند سخت هم باشد اما من با گذشت یک هفته از تمرین در کنار بازیکنان ایران به آنها و تواناییهایی که دارند اعتماد پیدا کردهام.
به گزارش مهر، تیم ملی بسکتبال که برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده میشود، روز شنبه راهی چین میشود تا در تورنمنت بینالمللی اطلس اسپورت شرکت کند.
مسابقات قهرمانی آسیا طی روزهای اول تا یازدهم مهرماه در چین برگزار میشود. تیم نخست این رقابتها صاحب سهمیه المپیک میشود.
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