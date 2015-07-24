به گزارش خبرنگار مهر، «درک باورمن» که در جریان آخرین تمرین آماده‎سازی تیم ملی بسکتبال پیش از اعزام به محل برگزاری تورنمنت بین‎المللی اطلس اسپورت در سوژو چین که امروز جمعه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، از وضعیت بازیکنان و شرایط کلی تیم ابراز رضایت کرد.

وی اظهارداشت: بازیکنان خیلی خوب و توانایی در تیم ملی بسکتبال داریم طوریکه خود من تحت تاثیر سطح فنی آنها و کارایی‎هایی که دارند، قرار گرفته‎ام. این توانایی‌ها می‎تواند در مسابقات مهمی که پیش رو داریم و به خصوص مسابقات قهرمانی آسیا کارساز باشد.

این مربی آلمانی به دیداری که پنجشنبه شب میان اردونشینان تیم ملی بسکتبال به عنوان یک دیدار تدارکاتی برگزار شد، اشاره کرد و گفت: این بازی به صورت پنج به پنج و با حضور یک داور رسمی برگزار شد. بازی خوبی بود. با انجام این بازی نگاهم به وضعیت بازیکنان و شرایط کلی آنها مثبت‎تر شد چون عملکرد هر یک از بازیکنان نشان داد که در مجموع تیم آماده‎ای داریم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با اشاره به حضور این تیم در تورنمنت بین‎المللی اطلس اسپورت چین خاطرنشان کرد: هفت هشت روز بیشتر از آغاز تمرینات تیم ملی نمی‎گذرد و خیلی زود است که در یک تورنمنت شرکت کنیم اما از طرفی اینگونه حضور هم می تواند خوب باشد و شرایط بهتری برای‎مان ایجاد کند به خصوص اینکه همه بازیکنان در شرایط آمادگی خوبی قرار دارند. باید دوباره به دیدار شب گذشته اشاره کنم که طی آن بازیکنان نشان دادند در چه شرایط خوبی قرار دارند.

باورمن با یادآوری اینکه تیم ملی بسکتبال در تورنمنت اطلس اسپورت با تیم‎های چین، ایتالیا و اسلواکی همگروه است و اینکه باید نخستین دیدار خود در این تورنمنت را برابر چین برگزار کند، گفت: قطعا بازی کردن مقابل چین در خود این کشور سخت است اما همین دیدار و در کل این تورنمنت تیم‎های خوبی هم در آن حضور دارند می‎تواند محک خوبی باشد و برای‎مان نتیجه بخش؛

سرمربی تیم ملی بسکتبال تاکید کرد: در مجموع فکر می‎کنم رویارویی با تیم‎های آسیایی در مسابقات مهمی که داریم (جام ملت‏های آسیا) خیلی راحت نیست و حتی می‎تواند سخت هم باشد اما من با گذشت یک هفته از تمرین در کنار بازیکنان ایران به آنها و توانایی‎هایی که دارند اعتماد پیدا کرده‌ام.

به گزارش مهر، تیم ملی بسکتبال که برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‎شود، روز شنبه راهی چین می‎شود تا در تورنمنت بین‎المللی اطلس اسپورت شرکت کند.

مسابقات قهرمانی آسیا طی روزهای اول تا یازدهم مهرماه در چین برگزار می‎شود. تیم نخست این رقابت‌ها صاحب سهمیه المپیک می‎شود.