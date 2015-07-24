ندا حاجی اسماعیلی تهیه کننده برنامه «زیر و رو» درباره این برنامه اقتصادی به خبرنگار مهر گفت: رادیو ایران به تازگی صاحب برنامه ای اقتصادی در قالب طنز شده است که این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۱۴:۴۵ با بازیگری اردشیر منظم و اجرای منصور اسکندری پخش می شود.

وی ادامه داد: «زیر و رو» برنامه ای اقتصادی در قالب طنز است که به زبان عامیانه مشکلات اقتصادی را مطرح می کند. این برنامه فضایی را به وجود می آورد که بیان مسایل اقتصادی را آسان می کند.

حاجی اسماعیلی توضیح داد: در ابتدای برنامه «زیر و رو» بخشی با عنوان «سلام» که شاهرخ باقری نژاد آن را با نثری عامیانه نوشته است توسط منصور اسکندری مجری برنامه اجرا می شود که در بردارنده نظرات اقتصادی مشاغل گوناگون اعم از وزیر، وکیل، کشاورز و... است.

تهیه کننده برنامه «زیر و رو» در پایان گفت: بخش «تازه های اقتصادی» تلفیقی از ترانه و فیلم است که به بیان اخبار روز اقتصادی می پردازد. در این بخش پنج خبر اقتصادی خوانده می شود و در بخش پایانی هم «آقای احساس مسئولیت» به رفع مشکلات مردم می پردازد. بدین صورت که شنونده های رادیو ایران مشکلات اقتصادی خود را با یک شماره پیامک با برنامه در میان می گذارند و در هر برنامه پیامکی خوانده می شود و اردشیر منظم در نقش «آقای احساس مسئولیت» راهکار آن را ارایه می کند.