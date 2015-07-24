غیبت دولت در حمايت از حمل و نقل عمومی/ماجرای بند قاف قانون بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي با اعلام اينكه پس از تک نرخي شدن قيمت بنزين،‌ هيچ حمايتی از ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله رانندگان تاکسی به عمل نيآمده، گفت: به جاي اينكه دولت به تاكسيرانان كمک کند و آن­ها را مورد حمايت قرار دهد، اين رانندگان تاكسی هستند كه به خزانه پول مي‌ريزند و به دولت كمك مي‌كنند.

وی افزود: بر اساس بند قاف تبصره دو قانون بودجه سال گذشته كه البته در سال جاری نیز پيش‌بيني شده،‌ اگر اقداماتي در شهر صورت بگيرد كه سبب كاهش مصرف سوخت شود، ‌بخشي از درآمدهاي ناشي از اين كاهش مصرف بايد صرف توسعه حمل و نقل عمومي شود.

تشکری هاشمی با تاکید بر اينكه ناوگان حمل و نقل عمومي از جمله تک تک واگن‌هاي مترو، ‌اتوبوس‌هاي شركت واحد و تاكسي‌هاي شهر، مصایق اين قانون محسوب می­ شوند، اعلام كرد: واقعيت آن است كه روش اجراي اين قانون به قدري سخت‌گيرانه و پيچيده پيش‌بيني شده كه به نظر نمي‌رسد بتوامد خروجي قابل توجهي در خصوص حمايت از حمل و نقل عمومي داشته باشد.

معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه در مصاديق اين تبصره آمده به تاكسي‌هاي پايه گازسوز به ازاي هر كيلومتر پيمايش، ۱/۱ سِنت پرداخت مي‌شود، اظهار كرد: اين در حالي است كه اصلاً در كشور، تاكسي پايه گازسوز توليد نمي‌شود و اصولاً اين نوع تاكسي‌ها در سطح دنيا هم محدود هستند.

تشكري هاشمي با بيان اينكه واردات اين نوع تاكسي، هزينه بسيار بالايي دارد، تصريح كرد: وقتي شرط اول يعني تاكسي‌هاي پايه گازسوز وجود ندارد، خود به خود بقيه شرط‌ها نیز قابل تحقق نخواهند بود و به نظر می­رسد اين قانون، قانوني براي اجراي نشدن باشد، چرا كه معلوم نيست كمك ۱/۱ سنتي قرار است به کدام تاکسی پایه گاز سوز پرداخت شود؟

وي با تأكيد بر اينكه بر فرض بعید، اگر همين كمك ۱/۱ سنتي را در ۲۰۰ كيلومتري كه رانندگان تاكسي به طور متوسط در هر روز پيمايش مي‌كنند ضرب كنيم، با نرخ رسمي‌دلار مي‌شود روزانه ۶۵۰۰ تومان كه با احتساب ۲۹۰ روز كاري سال ۹۴، يك ميليون و ۸۸۵ هزار تومان می­شود، اضافه كرد: اين در شرايطي است كه در حال حاضر، يك راننده تاكسي كه پيش از حذف سهمیه بنزین، با ليتري ۷۰۰ تومان بنزين مي‌زد، پس از تك نرخي شدن قيمت سوخت، بنزين ليتري هزار تومان مي‌زند كه اگر آن را در ۳۰ ليتر مصرف متوسط روزانه هر تاكسي ضرب كنيم مي‌شود ۹ هزار تومان كه با احتساب ۲۹۰ روز كاري سال ۹۴، دو ميليون و ۶۱۰ هزار تومان در سال مي‌شود.

معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه با اين حساب و در حال حاضر، به جاي اين كه دولت به رانندگان تاكسي كمك كند، اين تاكسيرانان هستند كه سالانه دو ميليون و ۶۱۰ هزار تومان به دولت كمك مي‌كنند، اظهار كرد: حتي در صورتي كه کمک دولت به رانندگان تاكسي محقق بشود نيز باز این تاكسيرانان هستند که سالانه ۷۲۵ هزار تومان به خزانه پول مي‌‌ريزند.

تشكري هاشمي با بيان اين كه متأسفانه پس از تك نرخي شدن قیمت سوخت و حذف سهمیه بنزین تاکسی­ها، نظام جبراني براي تاكسيرانان پيش‌بيني نشده و درآمد اين قشر خدوم كاهش پيدا كرده، تصريح كرد: براي اثربخش كردن قانون، در مصوبه مربوطه، به جاي کمک به تاكسي ­های پايه گازسور كه در شهر تهران وجود ندارد، می­توانستند تاكسي­های دوگانه ‌سوز را مورد حمایت قرار دهند.

وي در پايان با تاكيد بر اينكه از محل بند قاف، نه تنها به رانندگان تاكسي كمكي نشده، بلکه به ساير بخش­هاي حمل و نقل عمومي از جمله شبكه مترو و ناوگان اتوبوسراني كه تأثير بسياري در كاهش مصرف سوخت دارند نيز مساعدتی صورت نگرفته، خاطرنشان كرد: متأسفانه دولت در حمايت از حمل و نقل عمومي غيبت دارد، همچنان كه بند قاف در حمايت از تمام بخش‌هاي ناوگان حمل و نقل شهری، بند غايب است.