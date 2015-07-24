تاخیر معنادار تشکیل شورای عالی نظام پرستاری/ معطلی منتخبین جدید

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: دست هایی در کار است که دوست ندارند منتخبین جدید هیئت مدیره های نظام پرستاری کار خودشان را شروع کنند. زیرا، پس از گذشت یک ماه (۲۹ خرداد ۹۴)از چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره های نظام پرستاری در کشور، هنوز منتخبین جدید کار خودشان را برای تشکیل شورای عالی نظام پرستاری، شروع نکرده اند.

وی با اشاره به ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی برگزاری انتخابات نظام پرستاری، تاکید کرد: بر اساس این ماده قانونی، اولین جلسه هیئت مدیره های نظام پرستاری، حداکثر ۷ روز پس از صدور اعتبارنامه های منتخبین جدید تشکیل می شود.

شریفی مقدم با انتقاد از اینکه صدور اعتبارنامه های منتخبین جدید هیئت مدیره های نظام پرستاری در سراسر کشور به صورت همزمان اعلام نشده است، گفت: برعکس دوره های قبلی این انتخابات، هنوز اعتبارنامه برخی منتخبین صادر نشده و همین مسئله موجب تاخیر در تشکیل مجمع عمومی و شورای عالی نظام پرستاری شده است.

وی با اشاره به صادر شدن اعتبارنامه منتخبین نظام پرستاری در تهران، افزود: متاسفانه به رغم اینکه اعتبارنامه اعضای جدید هیئت مدیره نظام پرستاری تهران صادر شده است، اما به دلایل واهی از تشکیل اولیه جلسه هیئت مدیره نظام پرستاری امتناع می کنند.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به نتایج این دوره از انتخابات نظام پرستاری، اظهارداشت: نتایج این انتخابات، برای برخی خوشایند نبوده و همین مسئله باعث شده تشکیل شورای عالی نظام پرستاری به تاخیر بیافتد.

شریفی مقدم با انتقاد از کسانی که موجبات تاخیر در تشکیل هیئت مدیره های جدید نظام پرستاری می شوند، تاکید کرد: این دوستان بیش از این در روند انتخابات دخالت نداشته باشند و اجازه بدهند جامعه پرستاری خودش تصمیم بگیرد.

وی با اعلام اینکه بیش از ۷۰ درصد منتخبین جدید هیئت مدیره های نظام پرستاری در سراسر کشور بر خلاف جریان مخالف هستند، گفت: توصیه ما به روسای ستاد هیئت های اجرایی و نظارتی انتخابات نظام پرستاری این است که بیش از این در تشکیل جلسات منتخبین جدید و شورای عالی نظام پرستاری، وقفه ایجاد نکنند.