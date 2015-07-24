به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از فعالان حوزه صنعت چاپ و بستهبندی طی جلساتی با حضور نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موضوع تدوین پیشنهادها و مطالبات این صنعت را در دستور کار قرار دادند که این نشستها در نهایت منجر به تدوین پیشنهادهایی مدون شد که قرار است در قالب یک ماده واحده برای درج در قانون برنامه ششم توسعه از طرف وزارتخانه یادشده به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه شود.
در دومین جلسه هماهنگی که سهشنبه هفته جاری ۳۰ تیرماه در محل تعاونی لیتوگرافان برای طرح و درج مطالبات صنعت چاپ و بستهبندی در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، آقایان بهروز فتحی مدیرکل دفتر برنامهریزی و مطالعات راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامرضا شجاع مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان، علی فرهمندی نماینده انجمن صنایع کاغذ و سلولزی، حمیدرضا طاهری آشتیانی کارشناس صنعت بستهبندی، هومان حسنپور نماینده اتحادیه ناشران و کتابفروان تهران، ایرج استاد علینقی و احمدرضا اعتماد مظاهری رئیس و نایب رئیس اتحادیه چاپخانهداران تهران و جلال ذکایی مدیر گروه بازرگانی ترنج و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره صنعت چاپ و مدیرکل اسبق دفتر امور چاپ وزارت ارشاد، حضور داشتند.
در این جلسه ابتدا مدیرکل دفتر برنامهریزی و مطالعات راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص چگونگی تدوین برنامه ششم و ظرفیتهای آن توضیحاتی ارایه کرد و سپس پیشنهاد آقایان ارجمندی و طاهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در ادامه، بحث و گفتگو پیرامون چگونگی نگارش پیشنهاد برای درج در برنامه ششم و نحوۀ انعکاس مطالبات صنعت چاپ و بستهبندی بهصورت جامع در این برنامه ادامه یافت.
جلال ذکایی مدیر بازرگانی ترنج یکی از اعضای حاضر در این جلسات، در این باره به خبرنگار مهر گفت: از آنجا که متن پیش نویس قانون برنامه ششم توسعه در حال تدوین است، پیرو پیشنهادی از طرف تعاونی لیتوگرافان برای تدوین اولویتهای صنعت چاپ و بستهبندی در این قانون به فعالان این حوزه، و با هماهنگی با مدیرکل دفتر برنامهریزی و مطالعات راهبردی وزارت ارشاد، ارائه شد، مقرر شد که این پیشنهادها به صورت منسجم تدوین و تحت یک ماده واحده به این دفتر و با هدف درج در پیشنهادهای وزارت ارشاد به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه شود.
وی که سابقه مدیریت دفتر امور چاپ وزارت ارشاد را هم در کارنامه دارد، در ادامه افزود: یکی دو جلسه برای ارائه این پیشنهادها و تدوین پیشنهاد نهایی با حضور تنیچند از فعالان بخش خصوصی صنعت چاپ و بستهبندی تشکیل و در نهایت متن پیشنهادی نهایی که دربرگیرنده مجموعه نیازها و اولویتهای صنعت چاپ و بستهبندی در قانون برنامه ششم توسعه است، تدوین شد.
به گفته این فعال حوزه صنعت چاپ و بستهبندیی، پیشنهاد بخش صنعت چاپ و بستهبندی که ذیل امور اقتصادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده، به شرح زیر است:
الف) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح جامع توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع چاپ و بستهبندی ایران را با رویکرد اصلاح نظام صنفی و تقویت تشکلهای غیردولتی، رفع مشکلات ساختاری و حمایتهای قانونی، مقرراتی و بیمهای و مالی از بخش خصوصی، ارایه تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی، روزآمد سازی ماشینآلات و تجهیزات چاپ و صنایع وابسته، تامین و تولید مواد اولیه و مواد مصرفی، توسعه بازارهای صادراتی با رویکرد تقویت صادرات غیر نفتی، افزایش رقابتپذیری، ارتقاء دانش فنی دستاندرکاران چاپ و بستهبندی، استانداردسازی فعالیتهای چاپ و بستهبندی و توسعه ظرفیتهای صنایع چاپ و بستهبندی از طریق یکپارچه سازی زنجیره تولید، جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش زیرساختها و ایجاد شهرکهای تخصصی و خوشههای چاپ، نشر و بستهبندی ارائه کند.
ب) دولت مکلف است لایحه قانون جامع توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع چاپ و بستهبندی را با رویکرد تحقق موارد مندرج در بند فوق در سال اول برنامه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ج) دولت مکلف است در طول سالهای برنامه، هرساله و در قوانین بودجه، ردیف اعتباری مستقلی را برای اجرای این طرح اختصاص دهد.
ذکایی در عین حال درباره اینکه آیا متن پیشنهادیِ مربوط به حوزه صنعتت چاپ و بستهبندی قطعاً در برنامه ششم توسعه گنجانده خواهد شد یا خیر؟، گفت: این موضوع بر عهده وزارت ارشاد گذاشته شده است اما چنانچه تصویب این وزارتخانه برسد، میبایست طرح جامع توسعه و بازسازی صنایع چاپ و بستهبندی در دولت تعریف و در قالب لایحهای به مجلس ارائه شود و به تصویب نهاد قانونگذاری هم برسد.
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