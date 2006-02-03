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۱۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۸:۳۲

بعد از ظهر امروزصورت گرفت؛

پاسخ موشكي حزب الله به حملات ارتش رژيم صهيونيستي به مزارع شبعا

در پي حملات هوايي ارتش رژيم صهيونيستي عليه مزارع شبعا ، موشك هاي جنبش حزب الله نيز مواضع اين رژيم را هدف قراردادند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازپايگاه اينترنتي ايلاف ، منابع خبري اعلام كردند جنگنده هاي هوايي رژيم صهيونيستي ساعت15:30 بعد ازظهر امروزبه وقت محلي مواضع جنبش حزب الله لبنان درحومه كفرشوبا ، حلتا و شبعا را هدف قراردادند.

پس از اين حمله ارتش رژيم صهيونيستي ، تبادل آتش موشكي و توپخانه اي بين دوطرف درمرزهاي لبنان با سرزمين هاي اشغالي شدت گرفت . در اين درگيري ها جنبش حزب الله لبنان پايگاه رويسات العلم  رژيم صهيونيستي را در مزارع شبعا هدف قرارداد.

خبرگزاري فرانسه به نقل ازپليس لبنان خبرداد ؛ حملات توپخانه اي و موشكي ازنوع كاتيوشا همچنان دراين مزارع شبعا واقع درمرزهاي بين لبنان ، سوريه و سرزمين هاي اشغالي درحال وقوع است.

اين حملات دوروزپس ازبه شهادت رسيدن يك چوپان لبناني با شليك ارتش رژيم صهيونيستي درمنطقه بسطره واقع درنزديكي مزارع شبعا رخ داد.

اين درحالي است كه فوزي صلوخ وزيرامورخارجه لبنان، با جفري فلتمن سفير آمريكا در لبنان درمورد حملات اخير ارتش رژيم صهيونيستي به مذاكره پرداختند.

منابع رسمي اعلام كردند صلوخ سفير آمريكا را از تصميم لبنان براي ارائه دادخواستي فوري به شوراي امنيت عليه تل آويو آگاه كرد.

اين شكايت درپي به شهادت رسيدن چوپان لبناني صورت گرفت.

 

کد مطلب 286481

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