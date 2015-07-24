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۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۱۷

علی‌اکبر صالحی:

توافق جداگانه‌ای برای بازدید از پارچین وجود ندارد

توافق جداگانه‌ای برای بازدید از پارچین وجود ندارد

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه برنامه جداگانه‌ای برای پارچین وجود ندارد، اظهار داشت: بر اساس تفاهم انجام‌شده در مورد پارچین عمل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت،  علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توافق جداگانه ای در مورد پارچین صورت گرفته است، گفت: خیر، با آژانس بین المللی انرژی اتمی تفاهمی صورت گرفته که در چارچوب  این تفاهم که شورای عالی امنیت ملی نیز در جریان است، عمل می شود.

رییس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: توافق یا تفاهم جداگانه ای برای بازدید از پارچین وجود ندارد و بازدید ها تنها در چارچوب تفاهم صورت گرفته انجام می شود.

خاطرنشان می‌شود روز بعد از اعلام توافق هسته ای و بیان برنامه جامع مشترک بین ایران و ۱+۵ در وین، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در کوبورگ از توافق بر سر یک نقشه راه برای حل ابعاد احتمالی نظامی با علی‌اکبر صالحی خبر داد.

کد مطلب 2864811

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