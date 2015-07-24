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۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۵۲

۱۳ پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۴ در سطح استان راه اندازی شد

۱۳ پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۴ در سطح استان راه اندازی شد

سنندج - رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش کردستان از راه اندازی ۱۳ پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۴ در سطح شهرهای استان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش کردستان شاهرخ محمدی گفت: به روال سنوات گذشته و در ایام اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری توسط سازمان سنجش، پایگاه های انتخاب رشته آموزش و پرورش فعال و به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته خدمات مشاوره ای و راهنمای انتخاب رشته ارائه می شود.

 وی افزود: بر این اساس فعالیت پایگاه های انتخاب رشته از روز پنجشنبه اول مرداد در سطح استان آغاز شده و تا دهم مرداد ماه ۹۴ ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: در این مهلت داوطلبان می توانند با مراجعه به پایگاه های انتخاب رشته از خدمات کارشناسان و مشاوران مجرب در کلیه شهرستان های استان استفاده نمایند .

وی یادآور شد: ساعت فعالیت پایگاه های انتخاب رشته در استان کردستان صبح از ۸ لغایت ۱۲ و بعد از ظهر از ساعت ۱۵ الی ۱۹ می باشد.

کد مطلب 2864830

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