كاردينال ايتاليايي از رسانه ها خواست از اهانت به مسلمانان پرهيز كنند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، كارينال "آشيل سيلوستريني" اظهار داشت: مي توان در مقابل توهين به عادات، رسوم يا رفتار تساهل از خود نشان داد، اما توهين به الله و پيامبر او غير قابل پذيرش است.

وي گفت: براي اينكه اين مسئله را به صراحت روشن كنم بايد اشاره كنم كه اهانت به يك كشيش با اهانت به خداوند تفاوت بسياري داد.

اين كاردينال در گفتگو با روزنامه كوريره دلا سرا اظهار داشت: با رجوع به دين اسلام مي توانيم درك كنيم كه اهانت به الله يا پيامبرخدا(ص) در نظر مسلمانان به چه معنا است.

كاردينال سيلوستريني، 82 ساله رئيس سابق گروه كليساهاي مسيحي شرقي در سرزمين مقدس است كه واتيكان را به رسميت مي شناسند.

اين كاردينال با اشاره به خشم جهان اسلام و مسلمانان سراسر دنيا نسبت به كاريكاتورهاي موهن درباره پيامبر اسلام (ص)اظهارداشت: آزادي استهزاء كه احساسات ديگران را مورد اهانت قرار دهد و در اين مورد به احساسات همه مسلمانان توهين كرده است به سوء استفاده از قدرت تعبير مي شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا جهان اسلام بايد اصول تساهل در جامعه غربي را بياموزد پاسخ داد: ما نيز بايد از تجارب ديگران درس بياموزيم.

واتيكان تا كنون اظهار نظر رسمي دررابطه با اين بحران كه توسط يك روزنامه دانماركي در ماه سپتامبر ايجاد شده ارائه نكرده است.

از آن زمان تا كنون، چندين روزنامه اروپايي اين كاريكاتورها را مجدداً منتشر كرده اند.