میزبانی لرستان در مسابقات کشتی نونهالان و خردسالان مطلوب بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرروش لرستان، حمید بنی تمیم با تقدیر از تلاشهای آموزش و پرورش در برگزاری این رقابت ها گفت: بخش قابل توجهی از ورزشکاران و نیروی انسانی فدراسیون ها و مجموعه های ورزشی کشور حاصل تربیت و کار آموزش و پرورش است و با تعامل و همفکری بین فدراسیون ها و هیت های ورزشی با آموزش و پرورش می توان به آینده ورزش قهرمانی کشور امیدوار بود.

وی در ادامه از حمایت های مردم ورزش دوست لرستان و مدیران اجرایی تقدیر کرد و افزود: فدراسیون دانش آموزی کشور همواره تعامل بسیار خوبی با فدراسیون ها دارد و این تعامل می تواند منجر به ارتقا سطح ورزش کشور و شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی شود.

دبیر فدراسیون کشتی کشورحرکت جزیره ای را نوعی انحراف از مسیر اصلی قلمداد کرد و گفت: اگر آموزش و پرورش یا فدراسیون های ورزشی جداگانه عمل کنند در نهایت ورزش کشور است که آسیب خواهد دید.

بنی تمیم با ابراز رضایت از میزبانی لرستان در این مسابقات گفت: لرستان نمره قابل قبولی در میزبانی این دوره از مسابقات خواهد گرفت، گرچه ممکن است ضعف هایی هم وجود داشته باشد، ولی آنچه مسلم بوده این است که لرستان با تمام توان و بضاعت خود در این رقابت ها ظاهر شد.

وی در پایان از حمایت ها ی مادی و معنوی آموزش و پرورش تقدیر کرد و گفت: آموزش و پرورش در رقابت های قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی خردسالان و نونهالان بسیار مطلوب عمل کرد.

همکاری بین آموزش و پرورش و فدراسیون های ورزشی تقویت شود

نایب رئیس فدراسیون کشتی گفت: بخش عمده ای از کار آموزش و پرورش بحث استعدادیابی بوده و با انعقاد تفاهم نامه بین این دستگاه و فدراسیون های ورزشی می توان نتایج مطلوبی را در ورزش کشور رقم زد.

علیرضا حیدری اظهار داشت: اغلب قهرمانان و ورزشکاران موفق کشور کار خود را از آموزشگاه ها شروع کرده و هدایت آنها به سمت ورزش قهرمانی از مدارس و آموزش و پرورش شروع شده است.

وی ادامه داد: باید آموزش و پرورش امکانات سخت افزاری خود را به کمک و حمایت از فدراسیون ها تجهیز کند و از امکانات نرم افزاری فدراسیون ها برای حرکت علمی و کارشناسی بهره بگیرد.

نایب رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: برگزاری این رقابت ها در استان های کشور می تواند علاوه بر استعدادیابی، نقاط قوت و ضعف را مشخص کند و در ادامه حرکت های منطقی تاثیر گذار باشد.

حیدری در ادامه خواستار تعامل و همکاری بیشتر آموزش و پرورش و فدراسیون های ورزشی شد و افزود: این دو نهاد در شناسایی و پرورش استعداهای ورزشی جوانان و نوجوانان اهداف مشترکی دارند و باید امکانات خود را با هم بسیج کنند تا بهتر به اهداف از پیش تعیین شده برسند.

وی در پایان سخنان خود گفت: لرستان از تمام بضاعت و ظرفیت خود برای برگزاری شایسته این رقابت ها استفاده کرده و با حمایت های مسئولین می تواند در آینده بهتر هم ظاهر شود.