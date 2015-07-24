به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا غیاثوند که به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه شهرستان ورامین سخن می گفت با اشاره به تلاش دشمن برای گسترش مواد مخدر در جامعه اظهار داشت: امروز دشمن برنامه ریزی گسترده ای را برای آلوده کردن جوانان و آینده سازان کشور به مواد مخدر انجام داده است.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران افزود: مواد مخدر برای قاچاقچیان و فعالان این عرصه سود سرشاری را دارد به همین خاطر باید خانواده ها، مسئولان و همه مردم نسبت به گسترش مواد مخدر احساس مسئولیت کنند.

مواد مخدر چهارمین عامل مرگ و میر در کشور

وی ادامه داد: بر اساس آمارها، منشا بسیاری از بیمارهای واگیردار و خطرناک نظیر هپاتیت و ایدز مواد مخدر است به طوری که امروز مواد مخدر چهارمین عامل مرگ و میر در کشور محسوب می شود.

این مسئول اضافه کرد: همچنین مصرف مواد مخدر با بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی رابطه مستقیمی دارد به طوری که منشأ بسیاری از جرائم اجتماعی مواد مخدر است.

۴۵ درصد سارقان دستگیر شده اعتیاد به مواد مخدر دارند

سرهنگ غیاثوند عنوان کرد: برخی باورهای غلط در جامعه ایجاد شده به طوری که عده ای این مواد مخدر را باعث کاهش اضطراب می دانند و نیز گرایش به مواد مخدر صنعتی به جای سنتی سبب کاهش سن ابتلا به مواد مخدر شده است

وی بیان داشت: بر اساس آمارهای به دست آمده بیش از ۴۵ درصد دستگیر شدگان که به سرقت می پرداختند، به مواد مخدر اعتیاد داشتند و این امر نشان دهنده رابطه مستقیم مواد مخدر با جرائم اجتماعی است.

کاهش نظارت خانواده ها بر روی فرزندان نگران کننده است

این مسئول نقش خانواده ها را در کاهش مصرف مواد مخدر بسیار مهم عنوان کرد و گفت: امروز نهاد خانواده به عنوان اصلی ترین و بنیادی ترین نهاد اجتماعی، نقش غیر قابل انکار و اصلی را در مبارزه به مواد مخدر ایفا می کند اما اکنون نظارت والدین بر فرزندان نسبت به گذشته کاهش یافته و این موضوع نگران کننده است.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران یادآور شد: مهمترین موضوع که سبب گرایش به مواد مخدر و دخانیات می شود تعارف بوده زیرا مصرف های مرحله اول مواد مخدر لذت بخش و متنوع است اما بعد که شخص گرفتار شد متوجه می شود این موضوع صحیح نیست

بیش از ۹۰ درصد کشفیات مواد مخدر دنیا در ایران رخ می دهد

وی در ادامه با اشاره به تلاش های نیروی انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد کشفیات مواد مخدر دنیا در جمهوری اسلامی ایران رخ می دهد و این نشان از عزم بالای مسئولین نظام در برخورد با مواد مخدر است.

غیاثوند با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی شرق استان تهران در کشف باندهای مواد مخدر گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران با تمام توان در این زمینه فعال هستند به طوری که طی چهار ماه ابتدایی امسال بیش از ۵/۲ تن مواد مخدر کشف شده است.

افزایش ۳۰ درصدی کشف مواد مخدر در شرق استان تهران

وی ادامه داد: با تلاش های صورت گرفته بیش از ۳۰ درصد آمار کشفیات نیروی انتظامی شرق استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

این مسئول انجام فعالیت های پیشگیرانه را در حوزه مبارزه با مواد مخدر مهم دانست و گفت: فعالیت های خوبی در بحث پیشگیری انجام شده اما ما در ابتدای راه هستیم و باید فعالیت های بیشتری انجام دهیم زیرا این پدیده یک بحران اجتماعی است و لذا تمام جامعه باید دست در دست هم با این پدیده مبارزه کنند.