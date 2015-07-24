۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های عمران شهری بوشهر نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی میگلی‌نژاد ظهر جمعه دربازدید از پروژه های عمرانی شهری بوشهر از افزایش زیر ساختهای شهری خبر داد واظهار داشت: پروژه های خوبی در سطح شهر بوشهر طراحی شده که تلاش داریم هر هفته عملیات اجرایی سه تا پنج پروژه عمرانی آغاز شود.

میگلی‌نژاد با اشاره با اینکه اعتبارات مصوب طرح‌های عمران شهری برای اجرای طرح‌ها پاسخگو نیست، تصریح کرد: اکنون ۵۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمران شهری مصوب شده است که این اعتبار با توجه به طرح‌های پیش بینی شده جوابگو نیست.

شهردار بوشهر با اینکه برای طرح‌های عمران شهری بوشهر ۴ برابر اعتبارات مصوب نیاز است، بیان کرد: برای توسعه طرح‌های عمران شهری بوشهر برنامه‌ریزی مدونی صورت گرفته است که برای اجرایی شدن این طرح‌ها به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی یادآور شد: همه باید تلاش کنیم که شهر بوشهر را به جایگاه واقعی خود برسانیم و در این راستا شهروندان نقش تاثیر گذاری دارند.

میگی نژاد اضافه کرد: مشارکت همه جانبه شهروندان در اجرای طرح‌های عمران شهری بسیار موثر است که لازم است شهروندان مجریان طرح‌های عمران شهری را تنها نگذارند.

شهردار بوشهر از تخصیص ۸ میلیارد ریال برای اجرای سه طرح عمران شهری خبرداد و گفت: برای اجرای سه طرح عمرانی در بوشهر شامل دفع آبهای سطحی، ساخت معابر و چند پروژه توسعه عمران شهری ۸ میلیارد ریال تخصیص یافت.

میگلی نژاد با بیان اینکه از سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌ها استقبال می‌شود، خاطر نشان کرد: با توجه به ظرفیت بالای بندر بوشهر در حوزه‌های مختلف از سرمایه‌گذارانی که برای فعالیت در بندر بوشهر آمادگی دارند، استقبال می‌کنیم.