بیشترین مواد مخدر از استان های همجوار وارد اهر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد عابدی ظهر جمعه در جلسه مبارزه با مواد مخدر شهرستان اهر اظهار داشت: مردم در صورت مشاهده یک معتاد از آن فرار می کنند، امروزه مواد مخدر کشور، استان و شهرستان ما را به چالش می کشاند.

وی مکان یابی و پاکسازی محل های آلوده به مواد مخدر را یکی از مهم ترین راهکارهای پیشگیری دانست و ادامه داد: چندین محل های آلوده به مواد مخدر در اطراف شهرستان اهر شناسایی شده است.

فرماندار اهر افزود: متاسفانه بیشترین مواد مخدر مصرفی معتادان این شهرستان از استان های همجوار تامین می شود که باید این کانون های آلوده به مواد مخدر از بین بروند.

عابدی با بیان اینکه اگر با مواد مخدر مبارزه نشود باعث نابودی خانواده ها خواهد شد، تصریح کرد: مواد مخدر در افزایش نرخ طلاق، دزدی و درنهایت فروپاشی خانواده ها را بهمراه دارد که اگر با این معضل مقابله شود از آمار ۵۰ درصد زندانیان کاهش خواهد یافت.

وی همچنین گفت: جدیداً مرکز بازپروری و توانبخشی معتادان در شهرستان اهر افتتاح شد که این مرکز به دلیل کمبود اعتبار به تجهیزات بروز و مدرن مجهز نشده است.