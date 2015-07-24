به گزارش خبرگزاری به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم تکفیری در دمشق اظهار داشت: ملت سوریه می تواند زمام حل بحران این کشور را برعهده بگیرد اما نیاز به تشکیل ائتلاف برای مقابله با تروریسم دارد به ویژه اینکه ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا با شکست مواجه شده است.

وی گفت: ارتش سوریه و مقاومت لبنان به طور عملی در برابر تروریسم و گروه های تروریستی همچون داعش، احرار الشام و جبهه النصره و ... ایستادگی کردند، سخن گفتن از ائتلاف منطقه ای برای مقابله با تروریسم نیازمند معجزه است اما در آینده ای نزدیک گسترش پدیده تروریسم و کشیده شدن آن به کشورهای صادر کننده تروریسم این کشورها را وادار به همکاری با دولت سوریه برای تشکیل ائتلاف مقابله با تروریسم می کند.

وزیر امور خارجه سوریه تصریح کرد: هر راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه اگر از دل گفتگوهای سوری - سوری خارج نشود و مبارزه با تروریسم را اولویت نخست قرار ندهد بی فایده خواهد بود.

وی در بخش دیگر سخنان خود به موضوع توافق هسته ای ایران و 1+5 و تاثیر آن بر بحران سوریه اشاره و اعلام کرد: این توافق یک توافق تاریخی بود که منافع حیاتی ملت دوست و برادر ایران را محقق کرد منافعی که بارزترین آنها حق ایران در به کارگیری انرژی هسته ای مسالمت آمیز بود.

ولید المعلم اظهار داشت: این توافق، امکانات مادی برای ایران فراهم کرد و ایران قدرتمندانه وارد عرصه بین الملل شد و هر اندازه که هم پیمانان ما قوی باشند ما نیز قوی می باشیم. برخی در غرب معتقد هستند توافق هسته ای اخیر بر موضع ایران در قبال سوریه تاثیر می گذارد و برخی عکس این قضیه فکر می کنند. اما ما بر این باور هستیم موضع ایران در قبال سوریه هرگز تغییر نخواهد کرد.