ایران همواره با رفتار مسئولانه در مسیر ثبات منطقه گام برداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن مردود دانستن اظهارات بی اساس وزیر کشور بحرین، گفت: ثبات منطقه را تروریسم تکفیری و رویکردهای امنیتی و طایفه ای مورد تهدید قرار داده است.

افخم افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره با رفتار مسئولانه در مسیر ثبات و امنیت منطقه گام برداشته و برای تقویت این مهم تلاش می کند.

وی به مقام های بحرینی توصیه کرد به جای فرافکنی و جو سازی منفی ، به ریشه مشکلات خود توجه کنند و با اقدامات اعتمادساز، زمینه مناسب و لازم را برای گفتگوهای جدی به منظور حل معضل سیاسی آن کشور فراهم سازند.