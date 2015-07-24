  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۲۶

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد:

ایران همواره با رفتار مسئولانه در مسیر ثبات منطقه گام برداشته است

ایران همواره با رفتار مسئولانه در مسیر ثبات منطقه گام برداشته است

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات بی اساس وزیر کشور بحرین، گفت: ایران همواره با رفتار مسئولانه در مسیر ثبات و امنیت منطقه گام برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن مردود دانستن اظهارات بی اساس وزیر کشور بحرین، گفت: ثبات منطقه را تروریسم تکفیری و رویکردهای امنیتی و طایفه ای مورد تهدید قرار داده است.

افخم افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره با رفتار مسئولانه در مسیر ثبات و امنیت منطقه گام برداشته و برای تقویت این مهم تلاش می کند.

وی به مقام های بحرینی توصیه کرد به جای فرافکنی و جو سازی منفی ، به ریشه مشکلات خود توجه کنند و با اقدامات اعتمادساز، زمینه مناسب و لازم را برای گفتگوهای جدی به منظور حل معضل سیاسی آن کشور فراهم سازند.

کد مطلب 2864929

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها