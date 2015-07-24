تدابیر لازم برای حفاظت از کشور را اتخاذ می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،«احمد داوود اوغلو» نخست وزیر ترکیه گفت: ترکیه تدابیر لازم برای حفاظت از خود را اتخاذ می کند.

وی با اعلام این مطلب که یروهای امنیتی عملیات گسترده ای را آغاز کردند ه اند در یک کنفرانس خبری در آنکارا گفت: ما تحرکات تروریست ها را زیر نظر داریم و به طور مناسب به آن پاسخ خواهیم داد.

داوود اوغلو عملیات های امروز نیروههای امنیتی این کشوردر داخل ترکیه علیه مظنونان داعش و پ ک ک و همچنین حملات ارتش این کشور به مواضع دااعش در خاک سوریه را بخشی از عملیات گسترده تر

ترکیه خوانده و گفت: ترکیه به هیچ کسی اجازه نخواهد داد امنیت و نیروهایش را تهدید کند.

وی همچنین درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک سوریه گفت: با آمریکا درباره ایجاد منطقه امن در سوریه در تماس هستیم.



