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۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۰۱

احمد داوود اوغلو:

تدابیر لازم برای حفاظت از کشور را اتخاذ می کنیم

تدابیر لازم برای حفاظت از کشور را اتخاذ می کنیم

نخست وزیر ترکیه با تصریح بر این نکته که ترکیه تحرکات تروریست ها را زیر نظر دارد گفت تدابیر لازم را برای حفاظت از کشور اتخاذ می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،«احمد داوود اوغلو» نخست وزیر ترکیه گفت: ترکیه تدابیر لازم برای حفاظت از خود را اتخاذ می کند.

وی با اعلام این مطلب که  یروهای امنیتی عملیات گسترده ای را آغاز کردند ه اند در یک کنفرانس خبری در آنکارا گفت: ما تحرکات تروریست ها را زیر نظر داریم و به طور مناسب به آن پاسخ خواهیم داد.

داوود اوغلو عملیات های امروز نیروههای امنیتی این کشوردر داخل ترکیه علیه مظنونان داعش و پ ک ک و همچنین حملات ارتش این کشور به مواضع دااعش در خاک سوریه را بخشی از عملیات گسترده تر 

ترکیه خوانده و گفت: ترکیه به هیچ کسی اجازه نخواهد داد امنیت و نیروهایش را تهدید کند.

وی همچنین درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک سوریه گفت: با آمریکا درباره ایجاد منطقه امن در سوریه در تماس هستیم.


 

کد مطلب 2864943
پیمان یزدانی

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