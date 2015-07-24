ولایتمداری رمزپیروزی ملت ایران است/دشمن به دنبال دوقطبی شدن جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جلال احمدپناهی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سمنان در محل مصلای نماز جمعه مرکز استان، ضمن تاکید بر اینکه ملت ایران اسلامی هرگز دوستان خود را تنها نخواهد گذاشت، تاکید کرد: دفاع از مظلوم و استکبار ستیزی از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی بوده و هست.

وی با تاکید بر اینکه تاریخ همواره بر ظلم ستیزی ملت ایران گواه خواهد داد، تصریح کرد: حمایت از مردم مظلوم منطقه خصوصا دوستان نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره در بیانات مقام معظم رهبری مورد تاکید و توجه بوده است.

زحمات گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای از اذهان مردم ما پاک نخواهد شد

خطیب جمعه سمنان همچنین با تبیین روند مذاکرات هسته ای ایران با ۱+۵، ضمن اشاره به تفاسیر صورت گرفته در سطح جهان، گفت: زحمات گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای از اذهان مردم ما پاک نخواهد شد.

احمد پناهی حمایتهای رهبری در تمام مراحل مذاکره و بعد از توافق هسته‌ای از تیم دیپلماسی را یادآور شد و تصریح کرد: تیم مذاکره کننده ایرانی نیز بر اساس فرمایشات معظم له رفتار کردند و این مهم نشان از ولایتمداری ملت و دولت ایران است.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با آمریکا و استکبار جهانی، افزود: گروه ۱+۵ هرگز قابل ‌اعتماد نبوده اند.

دشمنان به دنبال دوقطبی کردن جامعه ایران اسلامی

امام جمعه موقت سمنان بر هوشیاری کامل مردم و مسئولان نظام برای بررسی روند موضوع هسته‌ای تا جمع‌بندی نهایی تاکید کرد و افزود: دشمنان ما همیشه در تلاشند تا با دوقطبی کردن جامعه ایران اسلامی به اتحاد ملت صدمه وارد کرده و به اهداف شوم خود دست یابند.

احمدپناهی همچنین با تاکید بر اینکه دشمنان ما طی سالهای عمر با برکت انقلاب اسلامی هرگز به آرزوهای شوم خود نرسیده اند، افزود: همبستگی و اتحاد رمز پیروزی ملت ایران بوده است و به امید خدا و با ولایتمداری ادامه خواهد یافت.

وی مقابله با زورگویی‌ را شاخصه مهم مردم ایران اسلامی توصیف کرد و اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هرگز از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد و آرمان‌های خوب اسلامی را حفظ خواهد کرد.