نماز جمعه در ۲۴ مرکز در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید صادق حسینی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه همدان یاد و خاطره شهدای انقلاب، شهدای جنگ و شهدای نماز جمعه خونین روز قدس همدان در استادیوم ورزشی را گرامیداشت و بیان کرد: در آستانه پنجم مرداد سالروز اقامه نخستین نماز عبادی و سیاسی بعد از پیروزی انقلاب به فرمان امام خمینی(ره) و به امامت آیت الله طالقانی هستیم.

وی با بیان اینکه پیامبر(ص) می فرماید روز قیامت به انسان ها با توجه به تعداد جمعه هایی که در نماز جمعه حضور پیدا کرده اند در نزد پرورگار پاداش داده می شود، اظهار داشت: همچنین پیامبر(ص) می فرماید می خواهید خبرتان کنم اهل بهشت چه کسانی هستند که بعد می افزاید اهل بهشت کسانی هستند که گرما و سرمای شدید و اذیت ها و رنج ها مانع حضور آنها در نماز جمعه نمی شود.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان همدان با بیان اینکه امام خمینی می فرماید اگر انقلاب اسلامی هیچ دستاوردی به غیر از نمازهای جمعه نداشت همین نماز های جمعه کفایت می کرد، عنوان کرد: بعد پیروزی انقلاب این همه دستاورد در حوزه های مختلف ایجاد شده اما امام خمینی(ره) می فرماید اگر هیچ دستاوردی نداشت و فقط دستاورد آن نماز جمعه بود همین نماز جمعه کفایت می کرد.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اینکه در تاریخ پنجم مرداد سال ۵۸ نخستین نماز جمعه به فرمان امام خمینی(ره) در تهران برگزار شد، بیان کرد: یکی از مطالبات مردم انقلابی و متدین برگزاری نماز جمعه بود.

وی با بیان اینکه برگزاری نماز جمعه مورد غفلت قرار گرفته و زمینه برگزاری نماز جمعه، قبل انقلاب مهیا نشده بود، ابراز داشت: با توجه به روشنگری ها و اثرات در شهر ها و بخش های مختلف این فریضه هر سال و هر هفته باشکوه تر برگزار می شود.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان همدان با بیان اینکه هم اکنون ۹۰۰ مرکز برگزاری نماز جمعه در کشور وجود دارد، بیان کرد: اثر گذاری ها و اثر بخشی های نماز جمعه باعث شده بود دشمنان با هر ترفندی مانع برگزاری آن شوند به همین دلیل نماز جمعه هایی را بمب گذاری کردند تا آن را تعطیل کنند.

حجت الاسلام سید صادق حسینی با بیان اینکه پنج تن از علما در جریان بمب گذاری در نمازهای جمعه در محراب شهید شدند، ادامه داد: یکی از اثر بخش ترین، با خاصیت ترین و با ظرفیت ترین نهادهایی که بعد از انقلاب برپا شد نهاد نماز جمعه است.

وی نهاد نماز جمعه را پر خاصیت دانست و ابراز داشت: بسیاری از مشکلات جامعه و کشور با این فریضه سیاسی اجتماعی حل می شود.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان همدان با بیان اینکه وقتی مسائلی در نمازهای جمعه مطرح شد، دیدیم که چقدر نماز جمعه می تواند تاثیر گذار باشد، ادامه داد: در یکی از نظر سنجی های کارگزاران نظام ۷۶ درصد اثر بخشی نماز جمعه را در حد بسیار عالی اعلام کرده بودند.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه نماز عبادی سیاسی جمعه در ۲۴ مرکز استان همدان برگزار می شود، ادامه داد: استان همدان یکی از استان هایی است که میانگین آمار شرکت کنندگان در نماز جمعه در نظر سنجی ها و ارزیابی ها قابل قبول و بسیار خوب اعلام شده است.

وی با بیان اینکه دو بخش دیگر در استان همدان برای برگزاری نماز جمعه استقبال کرده اند که امیدواریم بتوانیم در ماه های آینده در این دو بخش نیز نماز جمعه برگزار کنیم، ادامه داد: در نماز جمعه های استان همدان هزار نفر به عنوان اعضای ستاد نماز جمعه خدمت گذاری می کنند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان همدان با بیان اینکه مسئولان و مدیران باید نسبت به نمازهای جمعه توجه ویژه ای داشته باشند و در مرکز استان همدان، استاندار اهتمام به این موضوع دارد، ادامه داد: نماز جمعه سنگر انقلاب اسلامی است و این سنگر باید تقویت و حفظ شود.

حجت الاسلام سید صادق حسینی با بیان اینکه هزینه هایی برای برگزاری نماز جمعه انجام می شود و نسبتا سنگین است، بیان کرد: انتظار داریم مردم خیر در رابطه با احداث مصلی جهاد کنند.