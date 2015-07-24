آسمان تهران فردا ابری است/گرد و خاک در شرق کشور

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی طی سه روز آینده در دامنه های زاگرس مرکزی و جنوب زاگرس ، ارتفاعات البرز مرکزی و برخی نواحی جنوب شرق و شمال غرب کشور بارش های رگباری گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

وی گفت: طی این مدت در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد و در برخی مناطق گرد و خاک پیش بینی می شود که در بعضی ساعات در شمال سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه زابل طوفان گرد و خاک رخ خواهد داد.

به گفته مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی، طی سه روز آینده شرق دریای عمان مواج است.

وظیفه تاکید کرد: آسمان تهران روز شنبه کمی ابری در شهرهای شمالی افزایش ابر و بارش پراکنده و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

وی افزود: بیشینه و کمینه دمای هوای تهران نیز فردا با یک درجه افزایش نسبت به امروز (جمعه) به ۳۵ و ۲۴ درجه سانتی گراد می رسد.