صنایع استان مرکزی در مسیر رونق و افزایش تولید حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز جمعه اراک افزود: همواره باید توجه داشته باشیم که به مذاکرات با نگاه فرصت نگریسته شده و در این مدت نهایت برنامه ریزی ها را برای سال های آتی انجام دهیم.

وی افزود: با مصرف زدگی و حرکت در مسیر مصرف گرایی هیچ ملتی به قدرت نمی رسد و ما باید توجه کنیم که بتوانیم به سمت رشد و گسترش تولید واقعی حرکت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: این نکته را هرگز نباید فراموش کنیم که نباید از نتیجه مذاکرات دچار آشفتگی در عمل و همچنین افزایش مصرف و هزینه شویم.

دری نجف آبادی با اشاره به توجه هرچه بیشتر به منابع داخلی گفت: امروز ما در سطح کشور بیش از ۸۰۰ و در استان مرکزی نیز بیش از ۲۲ شهرک صنعتی داریم که باید آنها را با شدت و با انرژی افزون تری مجددا در مسیر تولید و رونق قرار دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: افزایش تولید ناخالص ملی در کشور باید با جدیت تمام دنبال شود و باید افزایش دو برابری در تولید ناخالص ملی کشور صورت گیرد.

دری نجف آبادی با بیان اینکه ما در دولت گذشته میزان ۷۰۰میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشتیم. افزود: اگر قرار باشد که پول های بلوکه شده به کشور بازگردد نباید تبدیل به کالاهای لوکس و واردات کالاهای چینی شود و باید در مسیر صحیح به کار گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته نماز جمعه گفت: امروز بیش از ۸۵۰ نماز جمعه در سطح کشور و در استان مرکزی ۳۰ نماز جمعه در هر هفته برگزار می شود و برپایی نماز عبادی سیاسی جمعه از مهم ترین اقدامات در کشور ما به شمار می رود.