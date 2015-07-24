نقد نتایج مذاکرات هسته ای باید منصفانه وکارشناسانه صورت بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی در خطبه های نماز جمعه خمین اظهار داشت: انتقاد باید منصفانه باشد، ادب رعایت شود و کارشناسانه صورت گیرد و مسئولین هم از خود سعه صدر نشان دهند و انتقادات صحیح را شنیده و تحمل کنند.

وی افزود: دشمن بعد از برجام شروع به رجز خوانی کرده است و اوباما می گوید ما بعد از توافق با ایران مشکل حقوق بشر و تروریسم را داریم در حالی که اخیرا آمریکا توسط سفیرش به دولت عراق پیام داده که اگر از عملیات الانبار دست برندارد ما نیروی بسیج مردمی را بمباران می کنیم و این حقوق بشر آمریکاست.

خطیب نماز جمعه خمین گفت: آمریکا از تروریست که می گوید منظورشان این است که ما تروریسم پرور هستیم در حالی که آنها خود داعش و صهیونیست را پرورش داده اند.

حسینی افزود: از یک طرف سخنگوی کاخ سفید می گوید بازرسی ها برخورد نظامی با ایران را هدفمند می کند، از طرف دیگر صدر اعظم آلمان می گوید اگر خواهان رابطه نزدیکتر با آلمان هستید باید روابطتان با اسرائیل نزدیک تر باشد و نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم می گوید ما خواستار تغییر نگرش ایران در مورد سوریه، یمن و حماس هستیم و این یعنی ما از انقلاب دست برداریم لذا از مسئولین می خواهیم جواب های قاطع به این رجز خوانی ها بدهند.

وی اظهار داشت: از مسئولین تقاضا داریم از ورود کالاهای غیرضروری و غیر لازم به داخل کشور جلوگیری کنند چون بازار داخلی آسیب می بیند، تولید کننده محکوم می شود و بیکاری رواج پیدا می کند.

امام جمعه شهرستان خمین به سالروز تخریب بقیع در سال ۱۳۴۶ قمری توسط وهابیون اشاره کرد و گفت: وهابیون با اهل بیت دشمنی دیرینه دارند، اما این دشمنی از مقام و ارزش اهل بیت کم نمی کند و وهابیون خبیث نمی دانند که دارند به بیراهه می روند.

وی همچنین به سالروز اقامه اولین نماز جمعه بعد از انقلاب اسلامی توسط مرحوم طالقانی اشاره کرد و افزود: قبل از انقلاب اهل سنت به ما خرده می گرفتند که چرا شیعه نماز جمعه ندارد، در آن زمان به خاطر وجود نظام شاهنشاهی علما نمی توانستند نماز جمعه اقامه کنند اما خداوند توفیق داد و نظام جمهوری اسلامی روی کار آمد و نماز جمعه را تاسیس کرد و امروز نماز جمعه به پایگاه عظیم معنوی، سیاسی و اجتماعی و پشتوانه ای بزرگ برای نظام تبدیل شده است.

خطیب نماز جمعه ی خمین ضمن اشاره به سالروز درگذشت مرحوم مشکینی، به سالروز عملیات مرصاد توسط منافقین کور دل هم اشاره کرد و اظهار داشت: منافقین کوردل و اربابان غربی شان سودای بازگشت به سر داشتند و حتی کرمانشاه را نیز به عنوان پایتخت خودشان انتخاب کرده بودند اما نیروهای رزمنده جمهوری اسلامی چنان با آنها مقابله کردند و آنها را از کشور بیرون راندند که دیگر جرات ندارند حتی به مرزها نیز نزدیک شوند.