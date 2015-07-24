خطوط قرمز ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه با بیان اینکه فرامین و فرمایشات مقام معظم رهبری فصل الخطاب است، اظهارداشت: پیروی و عمل به این فرامین وظیفه تمامی گروه ها، نهادها و مسئولان است و کسی اجازه تخطی از آنها را ندارد.

وی به اهمیت مذاکرات و توافق هسته ای کشور در این برهه زمانی اشاره و عنوان کرد: فرامین مقام معظم رهبری باید در تمامی مراحل موضوع هسته ای فصل الخطاب مسئولان باشد و بیانات ایشان مورد توجه جدی تیم مذاکره کننده باشد.

امام جمعه ارومیه با اشاره اینکه در حال حاضر مقدمات توافق مذاکرات هسته‌ای که بین ایران و ۱+۵ امضا شد باید مسئولان امر و همه مردم از مقام معظم رهبری تبعیت کنند، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند آمریکا قابل اطمینان نیست باید مسئولان در داخل هوشیار باشند و به کسی غیر از خداوند متعال تکیه نکنند چنانچه در طول تاریخ نیز ثابت شده کسی جز خداوند متعال یار مومنان نیست.

حجت الاسلام قریشی با بیان اینکه پشتیبان واقعی ملت ایران در تمام عرصه ها عنایات خداوند متعال بوده است، افزود: در تمامی جریانات به ویژه مذاکرات هسته‌ای خدا را از یاد نبریم باید اعتماد به قدرت و حمایت خداوند متعال باشد چراکه انسان به هرکس غیر از خداوند متعال اعتماد کند تباه می‌شود و تنها کسی که به مومنان کمک کرده و می‌کند خداوند متعال است.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی گفت: در ۳۶ سال گذشته این لطف خداوند بود که باعث شد نظام مقدس جمهوری اسلامی مغلوب قدرتهای زر و زور نشود و ملت و مسوولان نباید این مهم را فراموش کنند.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری به رعایت نظم اجتماعی تاکید کرد و ادامه داد: سد معبر در خیابانها و رانندگی با سرعت بالا چهره ناخوشایندی به شهر ارومیه داده اند و این وضعیت برازنده جامعه اسلامی نیست.

حجت الاسلام قریشی اعلام کرد: تصادف های پی درپی در شهر که در اثر سرعت بسیار بالا روی می دهد، موجب فوت تعدادی از همشهریان شده و تبعات ناخوشایندی ایجاد می کند که باید جلوی آن گرفته شود.