به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان، با اشاره به جمع بندی مذاکرات هسته ای اظهار داشت: از تیم مذاکره کننده ایران به دلیل تلاش هایشان تقدیر و تشکر می کنیم.

وی با تاکید بر لزوم پرهیز از افراط و تفریط در مساله هسته ای اظهار داشت: نباید اجازه دهیم این مسئله جامعه را دو قطبی کند.

حجت الاسلام عرب پور به ارائه متن توافق هسته ای به مجلس شورای اسلامی توسط وزیر امور خارجه اشاره کرد و ادامه داد: مذاکرات به این معنا نیست که ما صد در صد برنده شویم بلکه در برخی جاها که لازم بوده امتیازاتی داده شده است.

امام جمعه موقت کرمان با ابراز امیدواری در خصوص اینکه بحث توافق هسته ای ایران به سرانجام مطلوبی برسد، تصریح کرد: با این اقدام پیشرفت های سیاسی و اقتصادی برای کشور حاصل شده است.

امام جمعه موقت کرمان به فرمایشات مقام معظم رهبری در عید فطر اشاره و تصریح کرد: معظم له انرژی هسته ای را متعلق به مردم دانستند.

وی در ادامه با اشاره به سالگرد اقامه نخستین نماز جمعه افزود: حضور در نماز جمعه وحدت و همدلی بین مسلمین را تقویت می کند.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به برگزاری نماز جمعه در سراسر کشور، عنوان داشت: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران برگزاری نماز جعمه به صورت گسترده است.

وی با اشاره به تاثیر نماز جمعه در مذاکرات هسته ای افزود: خطبه ها و حمایت مردم از تیم مذاکره کننده در نتیجه مذاکرات بسیار تاثیرگذار بود.

امام جمعه موقت کرمان به سخنان جان کری طی روز گذشته در کنگره اشاره و تصریح کرد: وزیر امور خارجه آمریکا اعتراف گفت که وضعیت هسته ای ایران به گونه ای نیست که بتوان جلوی آن را گرفت؛ ایرانی ها در زمینه علم و دانش هسته ای با وجود تحریم ها پیشرفت کرده اند.