به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور در خطبه های نمازجمعه میامی در مسجد جامع این شهر اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی ایران، استکبار جهانی در راستای تحریک عوامل خود در منطقه از جمله وهابیت، داعش و فرقه های پلید اقدام کرد و تفرقه میان مسلمانان و بویژه شیعیان مهمترین هدف ایشان بوده است.

وی جنایات صورت گرفته در سوریه، عراق، یمن و سایر کشورهای منطقه توسط دست نشانده های امریکا و اسرائیل را یادآور شد و افزود: جنایات آل سعود که متاسفانه خود را خادم الحرمین شریفین می نامند و همچنین جسارت کردن به پیغبر و ائمه اطهار در زمینه های مختلف از جمله تخریب آثار و اماکن اسلامی از جمله اقدامات غرب برای تحریک مسلمانان است.

وحدت و پیروی از ولایت فقیه رمز موفقیت ملت ایران است

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان میامی همچنین به فرارسیدن سالروز تخریب قبور ائمه بقیع (ع) اشاره کرد و افزود: دشمنان اسلام و انقلاب بدانند که تفرقه افکنی میان مسلمانان نتیجه ای نخواهد داشت و با وحدت مسلمانان در سراسر جهان استکبار جهانی از صحنه روزگار محو خواهند شد.

صفایی پور همچنین به دلاوری های رزمندگان اسلام در عملیات مرصاد پس از هشت سال جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: ملت ایران با روحیه سلحشوری، وحدت و پیروی از ولایت فقیه در مقابل دشمنان ایستادگی کردند و عملیات مرصاد یکی از نمونه عملیات های افتخار آمیز در تاریخ ایران بود.

وی همچنین به پنجم مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی به فرمان امام راحل (ره) اشاره داشت و گفت: نماز جمعه یک کنگره جهانی هفتگی است که هر هفته در کشورهای اسلامی برگزار می شود.

نباید پس از توافق هسته ای، اصول اقتصاد مقاومتی را نادیده گرفت

امام جمعه شاهرود نیز در خطبه های امروز نماز جمعه در حسینیه اعظم مدرسه قلعه این شهر با تاکید بر اینکه مسئولان نظام، فضای مذاکرات را برای دولتمردان باز کردند، افزود: تامین منافع ملی از اصول مسلم در این مذاکرات بود.

حجت الاسلام محمود ترابی ایستادگی و مقاومت ملت ایران را رمز موفقیت در مذاکرات هسته ای دانست و افزود: تلاش دولتمردان و خصوصا تیم دیپلماسی در پیشبرد اهداف نظام در مذاکرات هسته ای قابل تقدیر است اما نباید تلاش مذاکره کنندگان قبلی را نیز نادیده گرفت.

وی قدرت نظام و ملت ایران را مهمترین عامل حضور گروه ۱+۵ در پای میز مذاکره دانست و افزود: یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مسلمانان آمریکا مقلد مقام معظم رهبری هستند که وجود چنین عقبه قوی در سطح جهانی است.

تاکید ملت ایران بر مبارزه علیه استکبار جهانی است

خطیب جمعه شاهرود، با تاکید بر اینکه مذاکرات با حمایت های رهبری صورت گرفته است، افزود: نباید پس از توافق اصول اقتصاد مقاومتی را نادیده گرفت و درهای کشور را به روی کالای خارجی باز کرد.

ترابی بر تداوم حمایت همه جانبه ایران از مردم مظلوم خصوص در کشورهای عراق، سوریه و یمن تاکید کرد و گفت: تاکید ملت ایران بر مبارزه علیه استکبار جهانی است.

وی وحدت را لازمه تحقق اهداف نظام و مبارزه با استکبار دانست و بر ضرورت پرهیز از تفرقه در جامعه تاکید کرد و افزود: تنها راه نجات انسان و رسیدن به خوبی ها رعایت تقوای الهی است.

نماز جمعه یک پایگاه فرهنگی است

امام جمعه موقت دامغان نیز در آئین نماز عبادی سیاسی جمعه این شهر در محل مصلی امام خمینی (ره) دامغان، نماز جمعه را پایگاهی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی دانست و گفت: ۷۵۰ نقطه کشور به برکت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از این فرضیه عبادی و سیاسی بهرهمند هستند.

حجت الاسلام محمد حسن رستمیان با اشاره به فرا رسیدن پنجم مرداد سالروز اقامه نخستین نماز جمعه در کشور به فرمان امام راحل و به امامت آیت الله سید محمد رضا طالقانی امام جمعه تهران اظهار داشت: به برکت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در حال حاضر در ۷۵۰ نقطه کشور این فرضیه عبادی و سیاسی برگزار می شود.

وی با تاکید بر اینکه سنگرهای نماز جمعه برای مقابله و مبارزه با جنگ نرم دشمن می تواند مهم ترین جایگاه برای قدرت نرم ایران در باب فرهنگی باشد، اضافه کرد: باید کوشید پیوند جوانان با نماز جمعه بیش از گذشته تقویت شود.

وهابیت خنجر از پشت به مسلمانان می زند

امام جمعه موقت دامغان با اشاره به فرا رسیدن ۸ شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع(ع) به دست وهابیت افزود: وهابیت از پشت به مسلمانان خنجر وارد می کند و در باطن بسیار آلوده است.

رستمیان فرقه وهابیت را ساخته و پرداخته رژیم صهیونیستی دانست و یادآور شد: افرادی که خود را خادم حرمین شریفین می نامند در سال ۳۴۴ هجری در آن دوران هفت هزار انسان را قتل عام کردند.

وی همچنین ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ۶ مرداد سالروز تأسیس آموزش های مهارت های فنی و حرفه ای اظهار داشت: کار آفرین می تواند با ایجاد اشتغال در کاهش نرخ بیکاری تأثیر گذار باشد.

امام جمعه موقت دامغان همچنین با اشاره به فعالیت دانشکده علوم قرآنی این شهر به عنوان یک پایگاه معنوی، افزود: جوانان مستعد که در صدد انتخاب رشته هستند می توانند با ورود با این رشته نقش مهمی در پیشبرد اهداف اسلام داشته باشند.

رستمیان با اشاره به اینکه دانشکده علوم قرآنی دامغان تا کنون یک دوره فارغ التحصیل داشته و در سال تحصیلی جدید نیز آماده پذیرش ۶۰ دانشجو دختر و ۳۰ دانشجو پسر است، تصریح کرد: ۱۰ هکتار زمین برای احداث ساختمان این دانشکده پیش بینی شده که از خیرین انتظار داریم در این امر خیر و خداپسندانه مشارکت و همکاری کنند.

استقامت و ایستادگی ملت ایران، دشمن را به پای میز مذاکره کشاند

امام جمعه موقت دامغان همچنین به بحث روند مذاکرات هسته ای ایران با ۵+۱ اشاره داشت و افزود: استقامت و ایستادگی ملت ما، دشمن را به پای میز مذاکره کشاند.

رستمیان گفت: تا زمانی که دین مبین اسلام به ما اجازه دهد ما در بحث توافق خود پایبند هستیم و با طرف مذاکره کننده همراهی و همکاری خواهیم کرد و به دشمنان خود هرگز باج نخواهیم داد و زیر بار زور نخواهیم رفت.

وی همچنین درباره ازدواج سهل و آسان و تعیین مهریه واقعی برای زوجین از سوی خانواده ها و فرا رسیدن سالروز عملیات غرور آفرین مرصاد و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این عملیات مطالبی بیان کرد.

دشمنان از صدور انقلاب ایران واهمه دارند

امام جمعه موقت مهدیشهر نیز در خطبه‌های آیین سیاسی عبادی نماز جمعه این هفته این شهر با تاکید بر اینکه ملت ایران ظلم های دولت آمریکا را فراموش نخواهد کرد، بر زنده ماندن شعار «مرگ بر آمریکا» تا زمان عدم تغییر در رفتار آنها تاکید کرد و افزود: به خاک و خون کشیدن مردم مظلوم یمن و انجام نسل کشی در این کشور مظلوم توسط آل‌سعود با هم‌دستی آمریکایی‌ها تاکیدی بر مواضع ضد استکباری ایران است.

حجت‌الاسلام علی سقائیان با تاکید بر تداوم حمایت ملت ایران از ملت مظلوم منطقه خصوصا کشورهای دوست، تصریح کرد: لحظه ای از حمایت سوریه، عراق، یمن و دیگر کشورهای مظلوم عقب نخواهیم نشست.

وی مواضع رهبر معظم انقلاب در مبارزه با استکبار را مورد حمایت ملت ولایتمدار ایران اسلامی دانست و گفت: طبق اذعان همه کشورهای جهان، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای فردی آگاه و مشرف به تمامی مسائل هستند و ملت ایران به داشتن این چنین رهبری به خود می بالد.

سقاییان با تاکید بر اینکه دشمنان از صدور انقلاب ایران واهمه دارند، گفت: ایستادگی ملت ایران موجب پیروزی های پیاپی آن خصوصا در بحث هسته‌ای شده است.