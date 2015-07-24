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۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۳۸

دیدار تدارکاتی؛

رئال مادرید با ۴ گل منچستر سیتی را شکست داد

رئال مادرید با ۴ گل منچستر سیتی را شکست داد

تیم فوتبال رئال مادرید در دیدار برابر منچستر سیتی با ۴ گل به برتری دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال رئال مادرید و منچستر سیتی عصر امروز جمعه در ادامه مسابقات «گینس کاپ» استرالیا به مصاف هم رفتند که در پایان تیم رئال مادرید با ارایه یک بازی برتر حریف خود را با حساب ۴ بر یک شکست داد.

نیمه اول این بازی که در ورزشگاه ملبورن کریکت برگزار شد ۳ بر یک به سود رئال مادرید خاتمه یافت. کریم بنزما (۲۲)، کریستیانو رونالدو (۲۵) و په په (۴۴) زننده گل‌های تیم رئال مادرید در این نیمه بودند. در دقیقه ۴۵ نیز یحیی توره از روی نقطه پنالتی تنها گل من سیتی را به ثمر رساند.

در نیمه دوم نیز رئال مادرید یک گل دیگر به ثمر رساند. دنیس چریشف در دقیقه ۷۴ زننده این گل بود تا در نهایت رئال مادرید این بازی را با برتری ۴ بر یک به سود خود پایان دهد.

کد مطلب 2865007

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