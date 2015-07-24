آرام طبع در صبا ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه صبای قم پس از تمدید قرارداد ابوالفضل ابراهیمی و مسعود حق جو، با دیگر بازیکن فصل گذشته این تیم نیز برای ادامه حضور در صبا به توافق رسید.

محمد امین آرام طبع که ۳ فصل پیش از آلومینیوم بندرعباس به صبای قم پیوسته بود با وجود داشتن پیشنهاداتی از تیم های لیگ برتری تصمیم گرفت در صبا بماند.

این مدافع کناری که سابقه بازی در کوثر لرستان و نساجی مازندران را نیز دارد فصل گذشته از مهره‌های خوب صبا بود و در اغلب دیدارهای صبا در لیگ چهاردهم برای این تیم به میدان رفت.

در همین حال گفته می‌شد با توجه به این که آرام طبع بازیکن آزاد است به طور قطع صبا را ترک می‌کند اما به نظر می‌رسد حضور دایی در صبا و اصرار وی برای ادامه حضور آرام طبع، وی را به تمدید قرارداد با صبای قم مجاب کرده است.

آرام طبع در فصل ۹۲-۹۱ در نخستین فصل حضورش در صبا، با مشکل مصدومیت مواجه شد و پس از حضور در ترکیب صبا در هفته نخست برابر پیکان، در هفته دوم برابر ذوب آهن در نیمه نخست مصدوم شد و بازگشت وی به میادین یک سال و نیم به طول انجامید.

با شروع نیم فصل دوم لیگ برتر در فصل ۹۳-۹۲، آرام طبع بار دیگر به میادین بازگشت و در ۱۰ بازی نیم فصل دوم برای صبا به میدان رفت و در فصل ۹۴-۹۳ نیز در ترکیب صبای قم حاضر بود و و با حضور در ۲۶ بازی از ۳۰ بازی صبا در لیگ برتر، یکی از مهره‌های تأثیرگذار صبا نام گرفت.