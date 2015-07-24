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۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۰۳

هفته سوم لیگ برتر فوتسال؛

پیروزی گیتی پسند با ۹ گل/ نخستین باخت دبیری تبریز رقم خورد

پیروزی گیتی پسند با ۹ گل/ نخستین باخت دبیری تبریز رقم خورد

تیم گیتی پسند در ادامه هفته سوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال در زمین آذرخش بندرعباس با ۹ گل به برتری دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال امروز جمعه پی گرفته شد که در یکی از دیدارهای برگزار شده تیم گیتی پسند با نتیجه پر گل ۹ بر ۳ در زمین آذرخش بندرعباس به پیروزی رسید. گیتی پسند با این برد ۶ امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به دبیری تبریز در رده سوم جدول قرار گرفت.

تیم دبیری تبریز که دو هفته ابتدایی را با برد پشت سر گذاشته بود در زمین مس سونگون نخستین باخت فصل را تجربه کرد و با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شد. دبیری با این باخت ۶ امتیازی باقی ماند.

نتایج کامل دیدارهای روز جمعه به شرح زیر است:

* آذرخش بندرعباس ۳ - گیتی پسند ۹
* شهروند ساری ۶ - مقاومت البرز ۳
* منصوری قرچک ۳ - فرش آرا ۲
* مس سونگون ۳ - دبیری تبریز یک

 

کد مطلب 2865036

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