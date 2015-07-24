قتل پزشک اردبیلی ارتباطی با مسائل درمانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی بعد از ظهر جمعه در حاشیه مراسم تشییع پزشک اردبیلی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: بر اساس بررسی های صورت گفته برخی شایعات مبنی بر دریافت زیر میزی توسط این پزشک از بیمار یا همراهان وی صحت نداشته و دکتر پیرزاده پزشک حاذقی بود.

وی افزود: اتفاقی که افتاده به خارج از محیط درمانی مرتبط است و بررسی ها نشان می دهد این قتل ارتباطی به مسائل درمانی ندارد.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان دلیل و انگیزه قتل همچنان در حال پیگیری است و مسئولان استانی تاکید به پیگیری آن دارند تا علت و انگیزه واقعی مشخص شود.

وی در خصوص اظهارات قبلی خود مبنی بر اینکه فرد ضارب همراه یکی از بیماران این پزشک بوده است، افزود: بنده در تهران جلسه بودم که با من تماس گرفتند و اینطور عنوان شد که طی تماس با ۱۱۵ اطلاع رسانی شده فردی مجروح شده است.

پورفرضی تصریح کرد: در بررسی های بیشتر مشخص شد فرد رابطه با پزشک نداشته و با هدف مشخص شدن ابعاد پرونده همچنان تحقیقات ادامه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه اطلاع رسانی مدیران استان در این حادثه گفت: اطلاعات اولیه منعکس شده بود که بعدا دادستان نیز اطلاعات تکمیلی را مطرح کردند و ما نتیجه تحقیقات را به شهروندان اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی در خصوص اظهارات قبلی خود مبنی بر سفر وزیر بهداشت به اردبیل به بهانه این موضوع گفت: سفر وزیر بهداشت با هدف افتتاح چند پروژه بود و با توجه به اینکه مقامات سازمان بهداشت جهانی با جناب وزیر جلسه داشتند بنده به خاطر این موضوع سریعا به اردبیل برگشتم تا موضوع را مورد بررسی قرار دهم.

پورفرضی با ابراز بی اطلاعی از لغو سفر رئیس نظام پزشکی کشور افزود: پرونده در دستگاه قضا در دست بررسی است.

گفتنی است عصر امروز جلسه ای در استانداری اردبیل با هدف بررسی ابعاد این موضوع تشکیل شده است و رئیس نظام پزشکی استان اردبیل به بهانه حضور در این جلسه و اعلام نظرات خود بعد از شرکت در این جلسه از مصاحبه با خبرنگاران خودداری کرد.