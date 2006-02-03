درخواست "نم" براي گنجاندن منطقه عاري از تسليحات هسته اي در خاورميانه در قطعنامه و مخالفت آمريكا

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد كه از سرگيري چانه زني هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي تا دو ساعت(16 به وقت گرينويچ )به تعويق افتاد تا رايزني ها درباره اين مسئله انجام شود .

ديپلمات ها خاطرنشان كردند كه نمايندگان غيرمتعهدها خواستار آن هستند كه چنانچه قرار است بر اساس قطعنامه پيشنهادي اروپا مسئله هسته اي ايران به شوراي امنيت گزارش شود بايد در قطعنامه پيشنهادي لزوم عاري شدن منطقه خاورميانه از سلاح هاي هسته اي (اشاره به اسرائيل) نيز گنجانده شود، اما آمريكا بااين درخواست مخالفت مي كند .

بنابر اين گزارش ، قرار است امروز در آژانس راي گيري شود اما ديپلمات ها خاطر نشان كردند كه به علت ادامه چانه زني ها ممكن است راي گيري به فردا موكول شدند .



به گفته يك ديپلمات غربي آمريكا نگران ذكر منطقه عاري از تسليحات هسته اي در قطعنامه است و مدعي است اين امر براي هميشه در قطعنامه باقي خواهد ماند و به ايراني ها اجازه خواهد داد كه پشت آن مخفي شوند و از درخواست هاي آژانس اطاعت نكنند.



ديپلمات ها تصريح كردند كه مصر به شدت در حال رايزني براي ذكر اين موضوع در قطعنامه است .



مصر و كشورهاي عربي بارها اين مسئله را در كنفرانس هاي عمومي آژانس مطرح كرده اند و تاكيد مي كنند اسرائيل داراي تسليحات هسته اي كه سياست ابهام را در پيش گرفته است و معتقدند اسرائيل بخشي از چارچوب امنيت عمومي درخاورميانه است كه طبق اين چارچوب از داشتن تسليحات هسته اي منع مي شود.



پيش نويس قطعنامه اروپا مصالحه اي بين خواسته آمريكا مبني بر اقدام فوري شوراي امنيت عليه ايران و درخواست روسيه مبني بر منتظر ماندن تا نشست ماه آينده آژانس و در پيش گرفتن ديپلماسي بيشتر است .



گروه نم خواهان نرمش لحن قطعنامه براي اطلاع رساني به جاي گزارش رسمي به شوراي امنيت سازمان ملل است ، اما ديپلمات ها تصريح مي كنند كه غرب اين امر را نپذيرفته است.



جواد وعيدي رئيس هيات ايراني امروز در وين هشدارداد كه اگر آژانس موضوع هسته اي ايران را به شوراي امنيت گزارش كند به طور خود كار طرح روسيه بي اعتبار خواهدشد .