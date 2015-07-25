۳ مرداد ۱۳۹۴، ۸:۳۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تشریح فعالیت های عمرانی بقاع متبرکه ملارد در سال جاری

ملارد- رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان ملارد گفت: بهسازی و بازسازی تاسیساتی امامزادگان در این منطقه از جدی ترین اولویت های عمرانی بقاع متبرکه به شمار می رود.

حجت الاسلام مهدی توسلی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ملارد درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود امامزادگان متعدد در این شهرستان به عنوان یک ظرفیت بالقوه فرهنگی و معنوی اظهار داشت: بازسازی شبستان امامزاده بی بی سکینه(ع) و تکمیل سرداب امامزاده ابراهیم با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان از نمونه طرح هایی محسوب می شود که در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: دیوار کشی امامزاده قاسم(ع) و بنای سکونتگاه سرایداری برای امامزاده خاتون(ع) و ساماندهی قبور و غسالخانه امامزاده حمزه(ع) نیز از دیگر پروژه های حائز اهمیتی است که در برنامه های عمرانی اداره اوقاف این شهرستان قرار گرفت.

وی گفت: احداث ساختمان اداری اوقاف و امور خیریه شهرستان ملارد در شهرک اداری این منطقه نیز از دیگر اولویت های جدی ما به شمار می رود که با استعانت از الطاف الهی در صورت تکمیل و بهره برداری از این طرح در فضا و مکان مناسب تری در خدمت مردم فهیم و مومن این شهرستان خواهیم بود.

توسلی عنوان کرد: تعامل بین دستگاهی و همگرایی هدفمند میان دستگاه های فعال ذیربط در این شهرستان نقش موثری در پیشبرد اهداف ترسیم شده ایفا می کند و به فضل الهی سطح کمی و کیفی تعاملات اداره اوقاف با ادارات شهرستانی بیش از پیش تقویت شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ملارد یادآور شد: در خصوص برنامه های فرهنگی، اداره اوقاف ملارد با توجه به اهمیت موضوع، طرح های متعددی را آماده کرده که به تدریج و در مناسبت های مختلف اجرا می شود.

