امنیت امروز کشور مرهون توانمندی و اقتدار نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ غلامحسین دربندی بعد از ظهر جمعه در آئین گرامیداشت شهدای گمنام استان سمنان و ۱۷۵ شهید غواص در جوار قبور مطهر سه شهید گمنام شهر کلاته رودبار از توابع بخش مرکزی شهرستان دامغان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به برکت خون پاک شهدا به پیروزی رسید و در تاریخ ماندگار شد.

وی اضافه کرد: دشمن در دوران ۸ سال دفاع مقدس راه و مسیر خود را اشتباه رفت و به برکت خون پاک شهدا و حضور دلاورمندانه جوانان این مرز و بوم پیروزی نصیب ملت رشید و سرافراز ایران شد.

دفاع مقدس برآوردهای شرق و غرب را نقش بر آب کرد

این فرمانده و پیشکسوت ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دفاع مقدس برآوردهای شرق و غرب را نقش برآب کرد، افزود: ولایتمداری، انجام کار برای رضای خدا و ایمان و حقوق الهی از ویژگی های ممتاز رزمندگان ما در دوران ۸ سال دفاع مقدس بود که دشمنان ما را به شکست وا داشت و موفقیت و پیروزی را برای ملت ما به ارمغان آورد.

امیر سرتیپ دربندی تصریح کرد: شهدا بهترین سرمشق و چراغ هدایت برای زندگی ما هستند که باید از آنان درس استقامت و پایمردی یاد بگیریم.

وی یادآور شد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با برگزاری محافل یاد و خاطره دفاع مقدس و شهدای ما دشمنی دارند و بر پایی اینگونه مراسم برای بزرگداشت شهدا، خاری در چشم دشمنان نظام است.

شهدا در بالاترین سکوهای افتخار قرار دارند

عضو هیئت معارف جنگ امیر سپهبد علی صیاد شیرازی با بیان اینکه شهدا در بالاترین سکوهای افتخار قرار دارند، اظهار داشت: خداوند خود مدال «عند ربهم یرزقون» را به شهدا ما داده است و به گفته قرآن کریم شهدا زنده هستند و در نزد خداوند رحمان و رحیم روزی می خورند.

امیر سرتیپ دربندی گفت: باید در سیره و روش شهدا تأمل کرده و خصوصیتی که بتواند الگوی جوانان باشد را پیدا کنیم چون شهدا از اجر، پاداش و جایگاه فراوانی از نظر قرآن و اهل بیت(ع) برخوردارند.

مداحی سید حسن موسوی از تهران و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی از دیگر برنامه های این آئین با شکوه بود.

جمعی از مسئولان استان و شهرستان دامغان، روحانیت، رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس و قشرهای مختلف مردم از شهرهای دامغان دیباج، امیریه و کلاته رودبار و روستاهای همجوار در این آئین روحانی و معنوی حضور داشتند.