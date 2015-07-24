آموزش و پرورش پرچم ترویج فرهنگ قرآنی را به دست گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمدی عصر جمعه در مراسم افتتاحیه مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان کشور، تاکید کرد: ورود به عرصه فهم قرآن نیازمند طهارت و پاکیزگی است که می طلبد افراد علاوه بر توجه به ابعاد جمال قرآنی، باید ابعاد محتوایی قرآن را نیز همراه با پاکی و نزاهت الهی تمرین کنند.

وی گفت: آموزش و پرورش به با دارا بودن بیشترین جمعیت تحت پوشش در سراسر کشور و به عنوان پرنفوذترین نهاد کشور حتی در کوچکترین روستاها، توانسته پرچم قرآن کریم را به دست بگیرد.

دبیر شورای عالی توسعه فرهنگی قرآنی کشور ادامه داد: خوشحال هستیم که طی مصوبه ای برگزاری مسابقات قرآنی در رده سنی دانش آموزان در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی با تاکید بر لزوم توسعه معارف، ایمان و رفتار قرآنی گفت: امیدوار هستیم که رشد متوازن این سه را همراه با هم در سطح کشور شاهد باشیم و حافظانی عامل و عاملانی خالص باشیم.

به گزارش مهر، طی این مراسم کتاب قرآن در اشعار حافظ اثر عبدالرسول صادق پور نیز با حضور این نویسنده رونمایی شد.