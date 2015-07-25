خبرگزاری مهر - گروه استان ها: شهرستان ورامین همواره در زمینه صنایع دستی جایگاه ویژه و برجسته ای را در استان تهران داشته و هنرمندان این عرصه توانسته اند در برهه های زمانی گوناگون ظرفیت و توانمندی خود را به خوبی نشان دهند.

یکی از بخش هایی که هنرمندان شهرستان ورامین از توانمندی بالایی برخوردار بوده و هستند، حوزه فرش و قالیبافی است.

ویژگی هایی که در فرش ورامین نهفته است

وقتی در فضای مجازی درباره مشخصات فرش ورامین جستجو می کنیم، بیشتر از گذشته به آوازه و جایگاه قالیبافان ورامینی پی می بریم به طوری که برای فرش ورامین سبک و سیاق خاصی قائل هستند.

کارشناسان، ویژگی های فرش ورامین را داشتن طرح‌های هندسی با تکرار و در رنگ های قهوه‌ای تیره یا قرمز تیره بر روی زمینهٔ خاکی یا آبی تیره عنوان می کنند که قطعی مناسب و قابل توجه دارد.

فرش شهرستان ورامین از پتانسیل و ظرفیت های بالقوه فراوانی برخوردار است که در صورت توجه هر چه بیشتر مسئولان و ایجاد امکانات لازم می تواند بازار اروپا را تسخیر کند.

طرح میناخانی در فرش ورامین

طرح میناخانی فرش ورامین ثبت ملی شده است

در ۳۰ اردیبهشت ماه سال گذشته بود که مجید ژاله نیا در حاشیه نمایشگاه توانمندی های فرش ورامین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح میناخانی یکی از طرح های اصلی و مهم استفاده شده در صنعت فرش ورامین است و عموم قالیبافان ورامین در طرح قالی و فرش خود، از طرح میناخانی استفاده می کنند و همین مساله سبب شده که فرش ورامین با طرح میناخانی شناخته و در کشور معرفی شود.

رییس وقت میراث فرهنگی ورامین افزود: با تلاش های صورت گرفته و جمع آوری مستندات و پرونده و نمونه فرش ها و قالی های ورامین و موافقت مسئولان میراث فرهنگی کشور، طرح میناخانی فرش ورامین به عنوان میراث معنوی، ثبت ملی شد و این مسأله باعث افتخار است.

نمونه ای از فرش دستبافت ورامین

باید زمینه ورود سرمایه گذاران به صنعت فرش فراهم شود

محسن خوانساری فرماندار ورامین نیز در اردیبهشت ۹۳ در تشریح پتانسیل های فرش ورامین اظهار داشت:ورامین در زمینه صنعت فرش پتانسیل و ظرفیت های بالایی دارد و در صورت حمایت مسئولان و متولیان امر و سرمایه گذاری بخش خصوصی علاوه بر ایجاد اشتغال، سبب ارزآوری برای کشور خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: امروز باید سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را به سوی سرمایه گذاری در صنعت فرش ورامین سوق داد که در صورت تحقق این مهم، بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد.

وی گفت: رفع مشکلات بخش فرش و موانع توسعه نیازمند توجه تمامی مسئولان است که این امر همان مدیریت جهاد مد نظر رهبری است.

پتانسیل شهر ورامین در زمینه فرش باید جدی گرفته شود

یکی از فعالان حوزه فرش در ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ورامین از پتانسیل و ظرفیت های بالایی در حوزه فرش بافی و قالی بافی برخوردار است و هنرمندان چیره دستی در این زمینه فعالیت می کنند.

علی صفری افزود: فرش های دستباف هنرمندان ورامینی علاوه بر حضور در بازارهای مختلف کشور به خارج از مرزها و کشورهای اروپایی نیز صادر می شود.

وی ادامه داد: پتانسیل و ظرفیت فرش ورامین بسیار بالاتر از وضعیت موجود است و باید مشکلات موجود بر سر راه توسعه این صنعت در این منطقه برداشته شود.

فرش دستبافت ورامین

حل مشکلات قالی بافان می تواند در رونق صنعت فرش ورامین موثر باشد

این فعال حوزه فرش اضافه کرد: حل مشکلات قالی بافان نظیر بیمه آنان می تواند نقش مهمی را در رونق هر چه بیشتر این صنعت ایفا و افرادی بیشتری را برای فعالیت در این عرصه ترغیب کند.

وی بیان داشت: امروز مواد اولیه با هزینه بسیار بالایی به دست بافنده می رسد و از طرف دیگر قالی بافان نیز مجبور می شوند فرش های بافته شده را با قیمت بالاتری به بازار عرضه کنند و چون هر فردی توانایی خرید فرش دستبافت را ندارد، ضربات بدی به صنعت فرش وارد می کند.

صفری گفت: در گذشته حضور فرش ورامین در بازارهای بین المللی وضعیت مناسبتری داشت اما امروز برخی کشورها که تخصصی نیز در این حوزه ندارند از روی فرش های ایرانی و ورامینی کپی برداری می کنند که این امر ضربات جبران ناپذیری را به این صنعت می زند.

ظرفیت فرش ورامین منحصر به یک طرح و نقشه نیست

علی اشتری کارشناس حوزه فرش در ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرش ورامین پتانسیل بالایی دارد و منحصر در یک طرح و نقشه نیست بلکه بافندگان ورامینی می توانند در طرح های مختلف، هنر خود را به معرض نمایش بگذارند.

وی افزود: فرش ورامین اگرچه با افت صادرات روبرو بوده است اما همچنان می توان ورود هنر بافندگان ورامینی را به بازارهای جهانی ه ویژه کشورهای اروپایی مشاهده کرد.

فرش ورامین می تواند بازارهای اورپایی را به دست گیرد

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که در سال حدود هزار متر مربع فرش توسط قالی بافان ورامینی بافتن می شود اظهار داشت: در سال به همت قالی بافان ورامینی، بیش از هزار متر مربع فرش بافته می شود که در صورت فراهم شدن امکانات لازم می توان این میزان را افزایش داد.

حسن میرزایی افزود: فرش ورامین پتانسیل و ظرفیت های ویژه ای دارد به طوری که توانسته در بازارهای کشورهای اروپایی نظیر آلمان حضور پیدا کرده و مورد توجه مردم این کشور قرار بگیرد.

وی ادامه داد: ایجاد امنیت شغلی و حل مشکلات بیمه ای قالی بافان و توجه هر چه بیشتر به این صنعت می تواند زمینه معرفی فرش ورامین را بیش از گذشته فراهم آورد.

خبرنگار:سید محمد حسن محمودی