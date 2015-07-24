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۲ مرداد ۱۳۹۴، ۲۱:۱۳

هفته سوم لیگ برتر فوتسال؛

دربی تبریز به نفع مس به پایان رسید/ اولین باخت دبیری رقم خورد

دربی تبریز به نفع مس به پایان رسید/ اولین باخت دبیری رقم خورد

تبریز - هفته سوم لیگ برتر فوتسال از عصر امروز دنبال شد که در دربی تبریز تیم مس سونگون موفق شد دبیری تبریز را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار تماشایی که در سالن پورشریفی تبریز از ساعت ۱۷ آغاز شد درنهایت با برتری سه بر یک نارنجی پوشان مس سونگون به پایان رسید تا اولین باخت دبیری تبریز بعداز دو هفته برد متوالی رقم بخورد.

تیم فوتسال مس سونگون در این دیدار دو بار توسط پاتریک وییرا و یک بار توسط داسیلوا موفق به گشودن دروازه حریف همشهری شد و علیرضا عسگری نیز تنها گل دبیری را به ثمر رساند.

بعداز بازی های هفته سوم تیم فوتسال دبیری تبریز که صدرنشین بود به در رده چهارم سقوط کرد و مس سونگون نیز به رده پنجم جدول صعود کرد.

کد مطلب 2865077

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