دربی تبریز به نفع مس به پایان رسید/ اولین باخت دبیری رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار تماشایی که در سالن پورشریفی تبریز از ساعت ۱۷ آغاز شد درنهایت با برتری سه بر یک نارنجی پوشان مس سونگون به پایان رسید تا اولین باخت دبیری تبریز بعداز دو هفته برد متوالی رقم بخورد.

تیم فوتسال مس سونگون در این دیدار دو بار توسط پاتریک وییرا و یک بار توسط داسیلوا موفق به گشودن دروازه حریف همشهری شد و علیرضا عسگری نیز تنها گل دبیری را به ثمر رساند.

بعداز بازی های هفته سوم تیم فوتسال دبیری تبریز که صدرنشین بود به در رده چهارم سقوط کرد و مس سونگون نیز به رده پنجم جدول صعود کرد.