«انتظار بی پایان» فیلم هر شب سینما هشتگرد جدید

خبرگزاری مهر - گروه استانها: دور تا دور محوطه پاره های آجر و موزاییک و سنگ ریزه رها شده است علف های هرز رنگ پریده تابلوی مشخصات پروژه را دوره کرده اند روی این تابلو نوشته شده است؛ کارفرما، شورای شهر و شهرداری شهر جدید هشتگرد، نام پروژه، فضای سبز و سینمای روباز، مجری طرح، امور پارکها و فضای سبز، از ظاهر زرد و زنگ زده تابلوی مشخصات پروژه پیداست که سرد و گرم روزگار را چشیده است. پروژه سینما روباز شهر جدید هشتگرد زیر گرد و غبار فراموشی و بی تدبیری مسئولان به محلی برای تجمع معتادان تبدیل شده است به محض تاریک شدن هوا معتادان از سراسر شهر برای اکران توهم های خود در این مکان حضور به هم می‌رسانند تا شبی خاطره‌انگیز را برای خود رقم بزنند.

موضوع اصلی این گزارش سینما روباز شهر جدید هشتگرد است که پس از سال ها کلنگ زنی در گیر و دار مجوز داشتن و نداشتن روزگار را سپری می کند.

سارا حسنی یکی از ساکنان شهر جدید هشتگرد به خبرنگار مهر می گوید: شهر جدید هشتگرد با وجود پروژه بزرگ مسکن مهر جمعیت زیادی را در دل خود جای داده است و در این میان حسرت نبود زیرساخت های مختلف از جمله زیرساخت های فرهنگی مانند سالن های سینما و تاتر روی دل اهالی شهر سنگینی می کند.

به گفته این شهروند جوانان این شهر در تب داشتن یک سالن سینما می سوزند و این در حالی است که تنها سالن سینمای روباز در این شهر چندین سال نیمه کاره به حال خود رها شده است.

امیر امینی دیگر شهروند شهر جدید هشتگرد با اشاره به اینکه بیش از ۴ سال است پروژه سینما رو باز به صورت نیمه کاره رها شده است، می افزاید: ساختمان نیمه کاره سینما پاتوقی برای معتادان شهر شده است.

به گفته این شهروند مسئولان در شهر جدید هشتگرد بیش از اینکه به فکر فراهم کردن زیرساخت ها باشند به فکر ساختن ساختمان ها هستند و در این میان فراهم کردن زیرساخت های فرهنگی در اولویت های پایین جدول مسئولان قرار دارد.

نیما محمدی یکی دیگر از ساکنان این شهر می گوید: سال هاست که در این شهر زندگی می کنم مسئولان فقط می گویند تهران شلوغ شده به شهرهای همجوار مهاجرت کنید، ولی اصلا فکر نمی کنند که ابتدا باید زیرساخت ها را فراهم کنند و بعد مردم را به مهاجرت تشویق کنند.

وی می افزاید: جوانان این شهر برای یک تفریح ساده مثل سینما رفتن باید به یک شهر دیگر سفر کنند.

محمدی معتقد است جوانان شهر جدید هشتگرد استعدادهای خوبی در حوزه های مختلف از جمله ورزش و هنر دارند ولی به دلیل نبود امکانات استعدادهایشان کشف نمی شود چه برسد به اینکه شکوفا شود.

این شهروند در پایان می گوید: چرا برخی از مسئولان میان مردم تفاوت قائل می شوند؟ در برخی شهرها سالن های متعددسینما، تاتر و همچنین فرهنگ سرها وجود دارد ولی در شهر جدید هشتگرد که فاصله کمی با پایتخت دارد نبود زیرساخت های فرهنگی بیداد می کند.

برای پیگیری این موضوع که چرا ساختمان سینما در شهر جدید هشتگرد چندین سال به صورت نیمه کاره رها شده است به سراغ محمد آقایی میبدی سرپرست شهرداری شهر جدید هشتگرد می رویم. وی در خصوص زمان کلنگ زنی این پروژه که در هاله ای از ابهام وجود دارد می گوید: این سینمای نیمه کاره در مجموعه پارک گلستان فاز یک شهر جدید هشتگرد واقع شده است.

وی در ادامه می افزاید: این سینما در پروژه مسکن مهر و زیر نظر شرکت عمران شهر جدید هشتگرد قرار داشت، اقدامات اجرایی این سینما و همچنین پارک و فضای سبز توسط این سازمان انجام می شد.

سرپرست شهرداری شهر جدید هشتگرد می گوید: با تصمیمی که در مجموعه شهرداری شهر جدید هشتگرد گرفته شد، مقرر شد تمامی کارهای اجرایی مجموعه فاز یک به عهده این سازمان باشد.

آقایی میبدی خاطرنشان می کند: همه کارهای این فاز از جمله احداث سینما، ایجاد فضای سبز، محوطه سازی، رسیدگی به پارک ها و درختکاری به مجموعه شهرداری واگذاری شد.

وی بیان می کند: طبق هماهنگی هایی که با شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد و فرمانداری ساوجبلاغ داشتیم مقرر شد تا تمامی فاز یک و مجموعه پارک ها زیر نظر شهرداری و با مشارکت بخش خصوصی اداره شود.

وی می گوید: نام این مکان تفریحی پارک گلستان است و اکنون در حال انجام مراحل اداری کار و تحویل فاز یک به بخش خصوصی هستیم.

سرپرست شهرداری شهر جدید هشتگرد ادامه می دهد: طبق توافقات و تصمیمات اتخاذ شده، طی یک فرصت ۲ ماهه با محوریت استانداری البرز، پیگیری های شهرداری شهر جدید هشتگرد و شرکت عمران قرار است این واگذاری هر چه سریع تر انجام شود.

وی می افزاید: در حال حاضر این پروژه پیمانکار ندارد و بخش خصوصی باید وارد عمل شود تا بتوانیم ادامه کار ساخت این پروژه را انجام دهیم.

در ادامه برای اطلاع از وضعیت تنها سینمای هشتگرد جدید به سراغ متولی اصلی سینماها در استان می رویم؛ حسین جعفری رییس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با تاکید بر اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز از وجود این سینما بی اطلاع است، می افزاید: این اداره کل از پروژه ساخت این سینما کاملا بی اطلاع است و این سینما بدون مجوز ساخته شده است.

صحبت های رییس سینمایی اداره کل ارشاد اسلامی البرز آب پاکی را روی دستمان می ریزد به یاد ساختمان نیمه کاره سینما، حرف های ساکنان شهر جدید هشتگرد و از همه مهمتر تابلوی زرد رنگ پروژه می افتیم چاره ای نیست باید به سراغ یکی دیگر از مسئولان شهر جدید هشتگرد برویم برای پیگیری بیشتر به سراغ رییس شورای شهر هشتگرد جدید می رویم.

داستان سینما روباز بدون مجوز که در حال واگذاری به بخش خصوصی است جالب و جالب تر می شود محمود پایکاری در گفتگو با مهر و در پاسخ به این سوال که چرا این سینما بدون مجوز است، می گوید: این پروژه سینما نیست که احتیاجی به مجوز داشته باشد یک سالن آمفی تئاتر است.

داستان حساس می شود پروژه سینما روباز شهر جدید هشتگرد به گفته رییس شورای شهر نه تنها سینما رو باز نیست بلکه سالن آمفی تاتر است.

پایکاری می گوید: ظرفیت این سالن ۶۵۰ نفره است در حال حاضر مبلمان و چوبکاری داخلی این سالن در حال انجام است.

به مشاهدات عینی خودمان کمی شک می کنیم و برای یکبار دیگر عکس های مربوط به پروژه را که چند روز پیش تهیه کرده ایم نگاهی می اندازیم صحبت های رییس شورای شهر جدید هشتگرد با مشاهدات و عکس های مربوطه همخوانی ندارد.

پایکاری در ادامه می گوید: فضای داخلی این سالن تقریبا تکمیل است ولی نمای بیرونی آن هنوز کار دارد و این پروژه حداکثر تا دهه مبارک فجر افتتاح می شود.

رییس شورای شهر جدید هشتگرد می گوید: ساخت این پروژه حدود ۳ سال طول کشیده و هنوز برای واگذاری آن به بخش خصوصی تصمیمی گرفته نشده است.

وی ادامه می دهد: بودجه این پروژه به صورت سالانه تزریق می شود و در سال جاری حدود یک میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان برای این پروژه بودجه تعیین شد است.

به رییس شورای شهر جدید هشتگرد می گوییم طبق مشاهدات عینی ما کارگری در این ساختمان نیمه کاره کار نمی کرد و فضای داخلی این سالن تکمیل نبود وی در مواجه با این صحبت ما می گوید: به علت گرمی بیش از حد هوا احتمالا کارگران کار را تعطیل کرده اند و در خنکای هوا دوباره به ساخت و ساز مشغول می شوند.

مصاحبه ما با رییس شورای شهر به پایان می رسد سخنان مسئولان و دست اندرکاران ساخت پروژه سینمای روباز تناقضات زیادی دارد معلوم نیست ساخت این سینما سرانجامش چه خواهد شد چرا که از شواهد پیداست سکانس پایانی این سینما کارگردان ندارد. تصاویر منتشر شده در این گزارش کاملا گویای پیشرفت فیزیکی این پروژه و تناقض گویی در صحبت های مسئولان است.

برای یکبار دیگر به محل پروژه سر می زنیم ولی خبری از مبلمان و چوبکاری داخلی نیست علف های هرز دور تا دور ساختمان نیمه کاره و خسته سینما روباز هشتگرد جدید را گرفته اند تا دلتان بخواهد موزاییک شکسته شده و پاکت پفک و چیپس در محوطه رها شده است در راه برگشت با خود فکر می کنیم تا دهه فجر امسال هفت ماه مانده است آیا این ساختمان نیمه کارهِ بدون مجوز محلی برای تجمع جوانان و خانواده ها برای دیدن فیلم های روز کشور می شود؟ یا تا چند سال دیگر همین چند آجر و سنگ که روی هم بنا شده از شدت گرما و سرما می ریزد و از ساختمان نیمه کاره سینما روز باز که برخی سالن آمفی تاتر می خوانندش چیزی جز نام باقی نمی ماند؟

خبرنگار و عکاس: معصومه شالیها