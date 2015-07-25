تخریب بقیع سند تاریخی از جنایات جریان تکفیری وهابی است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در کمتر کشوری به اندازه سرزمین حجاز، آثار مربوط به قرون نخستین اسلام وجود داشته است؛ چرا که زادگاه اصلی اسلام آنجاست و آثار گران‌بهایی از پیشوایان اسلام در جای جای این سرزمین دیده می‌شود.

تا پیش از تخریب و ویرانی قبور مطهر بقیع توسط وهابیت متعصب که بر اساس معتقدات خود به تخریب بسیاری از بقاع متبرکه آثار تاریخی پرداختند، بر روی قبور پیشوایان و سایر بزرگان اسلام که در مدینه مدفون بودند گنبدها و بناهایی قرار داشت.

در هشتم شوال سال ۱۳۴۴ هجری قمری پس از اشغال مکه، وهابیان به سرکردگی عبدالعزیز بن سعود روی به مدینه آوردند و پس از محاصره و جنگ با مدافعان شهر، سرانجام آن را اشغال کرده، مأموران عثمانی را بیرون کردند و به تخریب قبور ائمه بقیع(ع) و دیگر قبور همچنین قبر ابراهیم فرزند پیامبر اکرم(ص) قبور زنان آن حضرت، قبر ام‌البنین(ع) مادر حضرت اباالفضل العباس(ع) و قبر عبدالله پدر پیامبر(ص) و اسماعیل فرزند امام صادق(ع) و بسیاری قبور دیگر پرداختند.

بقیع، مهم‌ترین قبرستان در اسلام است

حجت‌الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم، مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از روزی که جریان وهابیت در کشورهای اسلامی هم چون عربستان سعودی پا گرفت، دنیای اسلام به افکار عقب افتاده و ارتجاعی گرفتار شد.

وی با بیان اینکه دنیای اسلام که همواره پیشتاز دانش و تمدن بوده با اندیشه‌های وهابی‌گری عقب گردی جدی کرد، ادامه داد: امروزه کار به جایی رسیده که در جهان اسلام جریاناتی مثل داعش می‌بینیم که تبلور همان اندیشه‌های غیر عقلایی و غیر منطقی تاریخی اسلام است.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: جریان وهابیت ریشه در تاریخ اسلام دارد اما در گذشته علمای اسلام از خردمندی بیشتری گرفتار بودند و نگذاشتند این جریان خیلی ظهور و بروز داشته باشد.

حجت‌الاس وهابیون با انجام تخریب در بقاع متبرکه چه در کربلا و قبرستان بقیع دشمنی خود را با اسلام به اثبات رساندند لام یوسفی مقدم تصریح کرد: اما در تاریخ اخیر سهل‌انگاری برخی از علما باعث شد وهابیت اوج پیدا کند و بلای جان جامعه اسلامی شود.

وی با بیان اینکه وهابیت ابزاری آگاهانه در اختیار استعمارگران است، عنوان کرد: جریان تخریب بقیع نمونه اقدامات غیر منطقی و غیر عقلایی تفکرات وهابی بود که رخ داد و هم‌چنان ادامه پیدا کرد و امروز به شکل وحشیانه‌تر در بلاد اسلامی خودنمایی می‌کند.

مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم با اشاره به اینکه علمای اسلام به‌ویژه اهل سنت از جریان وهابیت بیشتر ضربه دیدند، ابراز کرد: امروزه علمای اسلام که از اهل سنت هستند گرفتاری بیشتری در برابر داعش دارند و بدیهی است که مسئولیت سنگین‌تری دارند.

با افکار خرافاتی و غیرمنطقی مقابله کنیم

وی با بیان اینکه تخریب قبرستان بقیع، سند تاریخی از جنایات جریان تکفیری وهابی است، اظهار داشت: قبرستان بقیع، مهم‌ترین قبرستان در اسلام است که بخش مهمی از تاریخ اسلام را در خود جای داده و کتاب بزرگ و گویایی از تاریخ مسلمانان است.

حجت‌الاسلام یوسفی مقدم با اشاره به اینکه باید ابعاد و اهداف دشمنان اسلام از تخریب بقیع را برای مردم بازگو کرد، گفت: باید با افکار خرافاتی و غیر منطقی مقابله کنیم و در مسئله توحید، بزرگداشت ائمه و توسل به آنان روشنگری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل تخریب بقیع توسط دشمنان و وهابیت عقب ماندگی فکری میان توحید و نمادهای اسلامی بود، یادآور شد: اگر از آن‌ها بر می‌آمد قبر پیامبر(ص) را هم تخریب می‌کردند؛ زیرا توسل جستن به بزرگان را خلاف توحید می‌دانند و نیاز به روشنگری و بیدارگری داریم تا توده‌های مردم از صدمات این جریان فکری آگاه شوند.

نیات و افکار پلید وهابیت از تخریب قبرستان بقیع برای مردم بیان شود

حجت‌الاسلام سید محمد واعظ موسوی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز تخریب بقاع متبرکه در قبرستان بقیع، اظهار کرد: عاملان این حرکت نسنجیده و ظالمانه به سزای اعمالشان می‌رسند.

وی با بیان اینکه وهابیت غده سرطانی امت اسلامی است، ادامه داد: وهابیت از معضلات آحاد مسلمانان است و همیشه با کارهای نسنجیده در جهت ایجاد شکاف میان امت اسلامی قدم برداشته است.

استاد حوزه علمیه قم افزود: وهابیت و دیگر جریان‌های انحرافی با به سخره گرفتن و قبول نداشتن بسیاری از احکام دینی همواره با اعمال ننگین خود باعث شرمندگی و سرافکندگی امت اسلامی بودند.

وی با اشاره به اینکه باید نیات و افکار پلید وهابیت از تخریب قبرستان بقیع در سال ۱۳۴۴ و دیگر اقدامات ظالمانه آنان توسط علمای اسلام برای مردم بیان شود، تصریح کرد: اینان عوامل استکبار و صهیونیست هستند و مأموریتی جز اختلاف میان مسلمانان ندارند.

حجت‌الاسلام واعظ موسوی اضافه کرد: وهابیت و دیگر عوامل آنان مانند داعش جنگ نیابی را از سوی صهیونیست و استکبارگران علیه مسلمانان از گذشته تا به حال انجام می‌دهند.

مسلمانان بقاع متبرکه را بازسازی کنند

وی با بیان اینکه داعش و سلفی‌گری‌ها زاییده افکار انحرافی وهابیت است، یادآور شد: اینان با انجام تخریب در بقاع متبرکه چه در کربلا و قبرستان بقیع دشمنی خود را با اسلام به اثبات رساندند و به باورها و اعتقادات همه بخصوص شیعیان توهین کردند.

جریان تخریب بقیع نمونه اقدامات غیر منطقی و غیر عقلایی تفکرات وهابی بود که رخ داد و امروز به شکل وحشیانه‌تر در بلاد اسلامی خودنمایی می‌کند

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: تاریخ همه اقدامات پلید وهابیت را ثبت کرده و مسلمانان متوجه نیت‌های زشت و مزدورانه آنان شده‌اند و امیدواریم به زودی بازمانده‌های این گروه سست عنصر از بین برود.

وی با اشاره به اینکه امت اسلامی باید با انسجام و وحدت در مقابل نقشه‌های شوم استکبار بایستد و به عزت و آرمان‌های واقعی خود دست پیدا کنند، اظهار داشت: مسلمانان همواره از تمامیت اسلام و باورهای دینی دفاع کرده و امروز نیز باید کیان اسلام را از آسیب‌های مختلف مخصوصاً شکاف‌ها حفظ کنند.

حجت‌الاسلام واعظ موسوی گفت: مسلمانان باید بقاع متبرکه را بازسازی کنند و از این کانون‌های دینی به‌عنوان مراکز انتشار باورهای دینی، انسجام و وحدت بیشتر خود بهره ببرند.

خبرنگار: مژگان فرهنگیان