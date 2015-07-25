دماوند به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، قله دماوند که اکنون در ردیف ثبت میراث جهانی قرار گرفته یکی از زیباترین قله‌های مخروطی جهان است و تلاش برای ثبت جهانی آن ادامه دارد و برای رفع موانع ثبت جهانی دماوند، معادن فعال پلمپ شدند و به گفته علی شادمان مدیرکل دفتر امور اجتماعی استاندار مازندران که شامگاه جمعه در مراسم جشن تیرگان که در شهر رینه آمل برگزار شد، سخن می گفت: سال گذشته در همین مراسم قول داده بودیم که هرگز نخواهیم گذاشت کوه دماوند به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار شود و این طرح با جدیت پیگیری می شود.

مدیرکل اموراجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه تمامی معادن دامنه کوه دماوند را پلمپ کرده ایم، بیان داشت: شش معدن در دامنه کوه دماوند فعال بوده اند یا مجوز هایشان باطل شد یا اگر قصد دریافت مجوز را داشتند، لغو شد.

شادمان با تاکید بر اینکه امروز حتی یک معدن هم در دامنه کوه دماوند فعال نیست، گفت: همانگونه که حفظ آثار ملی برای دولت مهم است، حفظ دماوند به عنوان نمادی که در آداب رسوم مردم ما تاثیر دارد، برای ما مهم بوده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ثبت جهانی دماوند یادآور شد: به هیچ وجه اجازه ساخت و ساز غیرمجاز در کوه و حاشیه رودخانه را نمی دهیم و با قاطعیت با افرادخاطی برخورد خواهیم کرد.

شادمان از کوه دماوند به عنوان نماد خلق اسطوره های ملی یاد و تصریح کرد: تمام تلاش خود را برای ثبت جهانی دماوند خواهیم کرد.