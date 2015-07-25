به گزارش خبرنگار مهر، گامر دیلانچیان شامگاه جمعه پس از قهرمانی تیم اصفهان در مسابقات شنای امیدهای قهرمانی کشور اظهار داشت: مسابقات قهرمانی کشور جام زنده‌رود، انتخابی تیم ملی از ۳۱ تیر تا ۲ مرداد و در طول سه روز مسابقه صبح و بعدازظهر در شهر اصفهان، استخر انقلاب برگزار شد.

وی افزود: خوشبختانه با تلاش بازیکنان، تیم ۱۱ و ۱۲ سال ما با اختلاف قهرمانی این مسابقات شد و تیم ب مسابقات نیز به روی سکو رفت و تلاش بسیاری در این زمینه صورت گرفت.

سرمربی تیم شنای رده‌های نوجوانان استان اصفهان بیان کرد: بازیکنان اصفهان مدال‌های طلا، نقره و برنز بسیاری کسب کردند و تیم ۱۳ و ۱۴ سال اصفهان نیز با اختلاف قابل توجهی مقال نخست را ازآن خود کرد.

وی ادامه داد: تیم اصفهان هر ساله، سال را به صورت دو فصل شروع می‌کند و برای این مسابقات نیز تمرینات ما از ۱۵ فروردین و بعد از تعطیلات نوروزی آغاز شد و تمرینات و برنامه‌ریزی‌های بسیار مناسبی درباره آن صورت گرفت.

دیلانچیان اظهار داشت: تلاش کردیم در این مسابقات بهترین نتیجه را کسب کنیم و خوشحال هستم که بازیکنان اصفهان در مسابقات امروز درخشش ویژه‌ای از خود به نمایش گذاشتند.

وی درباره برنامه تیم شنای اصفهان اضافه کرد: ۱۲ روز دیگر نیز راهی مشهد شده و در مسابقات شنای قهرمانی دانش‌آموزان کشور شرکت می‌کنیم. تلاش ما این است که در این مسابقات نیز عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذاریم و در آنجا نیز قهرمانی‌های خود را کسب کنیم.