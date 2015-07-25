ترکیه پایگاه های داعش و پ.ک.ک را بمباران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، رسانه های ترکیه اعلام کردند جنگنده های این کشور پایگاه های نیروهای مسلح حزب منحله کارگران کردستان (پ.ک.ک) در شمال عراق را بمباران کردند. هنوز هیچگونه بیانیه رسمی در مورد حملات هوایی علیه پ ک ک صادر نشده است.

بر این اساس اولین حمله جنگنده های ترکیه علیه مواضع داعش در نزدیکی مرزهای سوریه صبح روز جمعه انجام گرفت که این اقدام به نوبه خود تحول چشمگیری در سیاست ترکیه به شمار می رود.

ترکیه از مدت ها پیش به عنوان شریک مردد نیروهای ائتلاف بین الملی ضد داعش به رهبری آمریکا بود و به جای مشارکت در حملات علیه داعش بر سرنگونی دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه پافشاری می کرد.

همچنین آنکارا اصرار دارد که نیروهای کرد سوریه که در حال جنگ با داعش هستند، تهدیدی بزرگ علیه امنیت ملی ترکیه به شمار می روند.

طبق اعلام واشنگتن، ترکیه به جنگنده های آمریکا اجازه داده است از پایگاه این کشور در نزدیکی مرزهای سوریه استفاده کنند. این تغییر موضع آنکارا بعد از نبرد مسلحانه نیروهای ارتش و عناصر افراطی در مرزها در پی انفجار انتحاری در جنوب شرق ترکیه که مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفت، اتخاذ می گردد.

گفتنی است انفجار در منطقه «سوروچ» با اکثریت کردنشین واقع در نزدیکی مرز سوریه به وقوع پیوست و منجر به کشته شدن ۳۲ نفر و زخمی شدن ده ها نفر دیگر شد.