آرش رضایی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده «سیستم سرمادرمانی کرایولیپولیز » در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از این دستگاه می توان برای از بین بردن چربی های اضافه بدن، جوان سازی پوست، درمان گرفتگی ها و دردهای عضلانی که نیاز به درمان موضعی دارند، استفاده کرد.

وی با بیان اینکه «کرایولیپولیز» جدیدترین تکنولوژی در تناسب اندام است که به عنوان «فریز چربی» نیز شناخته می شود، افزود: در جایی که درمان های لیزری و پیروی از رژیم های غذایی نادرست نمی تواند منجر به پیشگیری از بروز چاقی های موضعی شود، با این روش می توان سلول های چربی را با فرآیند فوق العاده ای به تدریج از بین برد.

وی گفت: در این دستگاه، سرما به گونه ای کنترل شده از پوست به سمت لایه چربی هدایت می شود و سرما دهی (خارج کردن گرما از بافت) برای افزایش فریز انتخابی بافت چربی ادامه می یابد. در واقع فرآیند از بین رفتن طبیعی و تجزیه سلول های چربی تخریب شده، نیاز به زمان دارد و ماهها طول می کشد تا نهایتا منتج به کاهش تدریجی چربی شود.

به گفته رضایی، این دستگاه به طور غیر تهاجمی، سرد شدن (یا خروج گرما از) بافت چربی را تسهیل می کند و باعث تخریب و تجزیه این سلول ها می شود در نتیجه کرایولیپولیز موجب کاهش بافت چربی بدون تخریب سایر بافت ها می شود.

وی با تاکید بر اینکه کاربرد حرفه ای سرما برای از بین بردن سلول های چربی سودمند است، گفت: در این روش سلول های چربی طی یک فرایند طبیعی از بین می روند و از تکنیک سرما برای هدف گیری ایمن این سلول ها استفاده می شود. سیستم سرمادرمانی کرایولیپولیز، در مقایسه با سایر سیستم های موجود که از تکنیک های مکانیکی مانند امواج صوتی یا حرارت استفاده می کنند، بهتر و ایمن تر است.

وی با اشاره به کاربرد دیگر این دستگاه افزود: با استفاده از این روش می توان علاوه بر از بین بردن چربی های ناخواسته بدن، به از بین بردن دردهای عضلانی و انواع گرفتکی های بدن کمک کرد.

رضایی تاکید داشت: با این روش نیازی به بستری شدن و دوره نقاهت نیست و بیماران می توانند بدون هیچ مشکلی بلافاصله بعد از درمان به کار و یا زندگی عادی بازگردند. همچنین در مدت دو الی چهار ماه فرد درمان خواهد شد و در این مدت زمان نیازی به داروهای مسکن ندارد.

به گفته مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده سیستم های سرمادرمانی، تحقیقات نشان می دهد که سرد کردن (کاهش شدید انرژی گرمایی) موضعی طولانی مدت و کنترل شده بافت، می تواند سلول های چربی را به شکل انتخابی وادار به از بین رفتن کند که در نهایت موجب کاهش و یا از دست دادن چربی های زیر پوست، بدون آسیب رساندن به سطح پوست خواهد شد. از این رو می توان نتیجه گرفت تکنولوژی غیرتهاجمی کرایولیپولیز بر پایه کاهش انتخابی چربی استوار است.