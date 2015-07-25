هدف از تخریب قبور بقیع از بین بردن زمینه ظهور امام زمان(عج) بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی طائب جمعه شب در مراسم سالروز تجاوز آل سعود و وهابیت به قبور مطهر بقیع در اراک با اشاره به جایگاه والای شهدای مدافع حرم اظهار داشت: برترین شهدای تاریخ شهدای مدافع حرم هستند چرا که چیزی به غیر از امام زمان(عج) و دفاع از اهل بیت مد نظر آنها نبوده و فارغ از تمام تعصبات سرزمینی در این مسیر گام نهادند.

وی افزود: افرادی که بی پروا در این جبهه ها حضور یافتند تنها مساله ای که مدنظرشان قرار می گرفت این بود که زمینه های ظهور حضرت ولیعصر(عج) در معرض خطر قرار نگیرد.

رئیس قرارگاه عمار تصریح کرد: اگر کسی می خواهد زمینه لازم به منظور ظهور امام زمان(عح) را در جامعه فراهم کند، باید با تمام قوا و انرژی در این مسیر حرکت کند.

طائب با اشاره به اهداف نهایی جریان های تکفیری گفت: تمام جریان ها نظیر داعش، القاعده و جیش العدل به دنبال این هستند که با حیله های مختلف جهان اسلام را از حب به اهل بیت دور و پیوند عشق و علاقه ایشان را از اهل بیت(ع) منقطع کنند.

وی همچنین افزود: اسرائیل تابلو و نماد همان یهودی است که قرآن ندای مبارزه با آن را داده و هرکسی که می گوید قرآن را قبول دارد باید نوک پیکان مبارزه خود را به سمت اسرائیل نشانه بگیرد.

رئیس قرارگاه عمار تصریح کرد: به خوبی می توان دریافت که ریشه نخست اهداف جریان های تکفیری به اسرائیل متصل بوده و خط مشی خود را براساس اندیشه های آنها تعیین می کنند.

طائب گفت: در موضوع مبارزه با اسرائیل تنها هدف ما نباید مسئله فلسطین باشد، چرا که اگر فقط این موضوع مد نظر باشد مبارزه ما به مبارزه سرزمینی تبدیل می شود و از بحث ایمانی فاصله می گیرد.

وهابیت دست پرورده اسرائیل و داعش فرزند وهابیت است

طائب اظهار داشت: مرکز شرک که همان اسرائیل است تنها به دنبال از بین بردن عشق و محبت شیعه به اهل بیت(ع) است که با همین هدف سبب راه اندازی جریان های مختلف در دنیا شد، در واقع وهابیت دست پرورده اسرائیل و جریان های داعش و ... فرزندان وهابیت تلقی می شوند.

رئیس قرارگاه عمار تصریح کرد: به دنبال شکل گرفتن جریان وهابیت در عربستان و تخریب بقیع، منافع کشورهایی مثل اسرائیل و انگلیس تامین شد.

طائب با اشاره به بحران در کشورهای مختلف دنیا گفت: تقریبا تمامی کشورهای دنیا در طول سالیان دچار بحران های مختلفی شده اند، اما عربستان شامل این موارد نیست و این موضوع نشان می دهد هر کشوری که بتواند منافع انگلیس را تامین کند در امان است و اجازه ایجاد بحران در آن داده نمی شود.

وی افزود: جریان های تکفیری مختلف باید بدانند که به سبب دشمنی با اهل بیت(ع) نابودی و هلاکت آخرین منزلگاه آنها خواهد بود.

رئیس قرارگاه عمار تصریح کرد: قرآن نیز می فرماید که شدیدترین دشمنی ها با امام زمان(عج) و اهل بیت، از ناحیه اسرائیل یا به تعبیر دیگر همان یهود بد است.

طائب با اشاره به اهمیت و حساسیت سوریه گفت: نباید نسبت به جریانات و حوادث سوریه بی تفاوت باشیم چرا که از بین رفتن عشق و علاقه میان اهل بیت(ع) و مردم سبب می شود که جریانات تکفیری در مسیر دستیابی به اهداف شوم خود با سرعت هرچه بیشتر حرکت کنند.