به گزارش خبرنگار مهر، دفاع مقدس و نام آن همواره یادآور رشادت‌ های رزمندگان در دفاع از مام میهن است و اینکه نگذاشتند حتی یک وجب از خاک آن به دست دشمن بعثی بیفتد، اما دفاع مقدس در استان هایی چون خوزستان، کرمانشاه و...تنها یادآور رشادت رزمندگان نیست، بلکه یادآور رشادت های زنان و مردانی است که از چهار دیواری خانه خود، جایی که همه آن را مامن‌ترین مکان دنیا می دانند با دشمنان جنگیدند و یک وجب از این خاک را به یغما ندادند.

هرگاه سخن از پهلوانی و عاشقی به میان می آید، این نام کرمانشاه است که برنگین انگشتر پهلوانی، عاشقی و جوانمردی می درخشد اما عشق این مردم به مام میهن در دوران دفاع مقدس مثال زدنی و البته قابل افسانه شدن است، عشقی که باعث شد، فرنگیس، شیرزن گیلانغربی تبر به دست گرفته و به میدان نبرد بیاید و یا همین مردم در وعده گاه خدا(مرصاد) چشم نفاق را کور و اجازه تعرضی به میهن اسلامی ندهند.

آری اگر دفاع مقدس در ذهن مردمان خیلی از استان های کشور، تنها یک خاطره از یک رزمنده یا یک فیلم جنگی است، در کرمانشاه و شهرهایی چون این با گوشت و پوست مردم احساس می شد و آثار آن هنوز هم بر این دیار نمایان است.

همواره در تعریف و تمجید مسئولین کشوری در سفر به استان کرمانشاه شنیده ایم که جنگ از کرمانشاه، آغاز و در کرمانشاه تمام شد و از شهریور ۵۹ تا آخرین روز دفاع مقدس، این کرمانشاه بود که مقاومت کرد و کشور را به دشمنان نسپرد.

پنجم مرداد همان سالروز عملیات غرور آفرین مرصاد است، عملیاتی که کرمانشاهیان و رزمندگان دلیر در وعده گاه خدا چشم نفاق را کور کردند و سینه ستبر ایران در دفاع از مام میهن در مقابل دشمنان شدند.

کرمانشاه، دیار ۹۸۰۰ شهید، ۱۹ هزار جانباز و ۱۷۵۰ آزاده و دلیرمردانی چون قلی پورها، نوروزی ها، رضوان مدنی‌ ها، اجاقی ها و جلیلی ها است.

اینجا دیاری است که بیش از ۱۱۰۰ بار آماج حملات هوایی بعثی ها قرار گرفت و کوچه و خیابانهایش با خون مردم مظلومش شسته شد اما تن به ذلت و خواری نداد.

آری اینجا کرمانشاه است، دیاری که به تعبیر مقام معظم رهبری «سینه ستبر ایران» و نمادی از مقاومت است، نمادی که پس از سال ها یک نام به عنوان «روز ملی» گرفت اما در هیچ تقویمی ثبت نشد.

نماد مقاومتی که مردمانش همچنان مطالبه دیدار با مقام معظم رهبری را دارند. نمادی که تنها در حد یک نام برای ایران است و هیچ نامی از آن که کمترین پاسداشت است در تقویم ملی برده نشده است.

کرمانشاهیان نماد مقاومت درمقابل فتنه ای هستند که طی آن دشمنان و منافقان می خواستند ظرف سه روز به تهران برسند و نسخه کیان و نظام اسلامی را در هم بپیچند، عملیاتی که اگر محقق می شد شاید دیگر هم اکنون ایران، ایران نبود و ملت ایران نیز بر قله افتخارات آن نایستاده بودند اما این کرمانشاهیان بودند که ثابت کردند مگر کرمانشاه و کرمانشاهی نباشد که دست متجاوزین به مام میهن برسد.

آری، این کرمانشاه بود که با تحمل توفان های سهمگین ایستاد تا هیچ موجی از این توفان متوجه ملت اسلامی نشود، این کرمانشاه بود که به بلندای تاریخ جنگید تا ایران و ایرانی بر قله های افتخار جهانی بایستد.

گریزی به عملیات غرور آفرین مرصاد

با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی حضرت امام (ره) تا قطعیت یافتن آن، مجالی برای یکی از سفاک‌ترین گروه های تروریستی جهان (سازمان منافقین) به وجود آمد که به گفته سران وطن فروش، آلوده و سرسپرده اش، نظام جمهوری اسلامی ایران را در مدت زمان سه روز ساقط کنند.

موضوعی که نه تنها به وقوع نپیوست بلکه با الطاف خداوند و در پرتو کمینگاه الهی عملیات ظفرمند و غرور آفرین مرصاد، نهایی ترین و مهلک ترین ضربه بر پیکره نفاق وارد و آنان را برای همیشه از رویارویی نظامی با ملت بزرگ ایران جدا کرد.

برنامه منافقین این بار چنین تدارک دیده شد که در سوم مرداد ماه سال ۱۳۶۷، همزمان با آغاز حمله نیروهای عراقی از بخشی از جنوب ایران و در حالی که بیشترین نگاه ها و برنامه ها به آن خطه معطوف بود، نیروهای سازمان منافقین براساس یک برنامه زمان بندی شده، ۳۳ ساعته با بهره گیری از ۲۵ تیپ که مجموعاً چهار تا پنج هزار نفر را در بر می گرفت طی پنج مرحله، از شهرهای سرپل ذهاب، اسلام آباد، کرمانشاه، همدان و قزوین عبور و خود را به تهران رسانده و ضمن اعلام سقوط جمهوری اسلامی، جشن پیروزی بگیرند.

سخنگوی گروهک تروریستی منافقین مهمترین هدف از این حمله را وارد آوردن تلفات هرچه بیشتر به نیروهای ایران و بازکردن راه برای یک انقلاب عمومی علیه نظام جمهوری اسلامی و حضرت امام خمینی(ره) عنوان کرد.

عملیات موسوم به فروغ جاویدان (دروغ جاویدان) با پشتیبانی هوایی جنگنده های رژیم بعثی صدام و در اختیار قرار دادن ادوات جنگی مختلف از جمله ۱۲۰ دستگاه تانک، ۴۰۰ دستگاه نفربر، ۹۰ قبضه خمپاره انداز ۸۰ میلیمتری، ۳۰ قبضه توپ ۱۲۲ میلیمتری، ۱۵۰ قبضه خمپاره ۴۰۰ میلیمتری، یک هزار قبضه تیربار کلاشینکف، ۳۰ قبضه توپ ۱۰۶ میلیمتری و یک هزار دستگاه کامیون و ده ها اقلام دیگر اهدایی رژیم بعث و برخی کشورهای اروپایی پشتیبانی شد.

عملیات در سوم مرداد ماه ۶۷ از دشت های سرپل ذهاب آغاز و با حمایت همه جانبه هوایی جنگنده های عراقی ها و آتش توپخانه عراق، منافقین به شهرهای سرپل ذهاب، کرند غرب و اسلام آباد غرب وارد شده و حرکت خود را به سمت شهر کرمانشاه آغاز کردند.

تنگه معروف و استراتژیک چهارزبر در ۳۵ کیلومتری کرمانشاه که بعدها به تنگه مرصاد تغییر نام داد، محل رویارویی رزمندگان دلیر سپاه اسلام، بسیجیان و فرزندان خمینی کبیر با مزدوران و وطن فروشان منافق بود.

حضور تاثیرگزار و ایثار ماندگار بسیجیان و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پشتیبانی آتش توپخانه ای ارتش و هوانیروز قهرمان کرمانشاه و طراحی عملیاتی کلیدی با عنوان مرصاد «کمینگاه» با الهام از آیه شریف «انا ربک لبالمرصاد» و رمز مبارک یا علی(ع) که با تدابیر شهید سرافراز امیر سپهبد صیاد شیرازی و سرلشگر محسن رضایی انجام شد و به منافقین اجازه پیشروی تا تنگه چهار زبر داده شد تا در یک تاکتیک کاملا مشخص و پیش بینی شده، به طور همزمان در صبحگاه پنجم مرداد ماه از هوا و زمین بر منافقین یورش برده و طی دو روز درگیری، هیمنه پوشالی نفاق را درهم بشکنند و طومار آنان را برای همیشه تاریخ درهم بپیچند.

صبح هفتم مرداد ماه با طلوع آفتاب، اثری از منافقین وطن فروش باقی نماند و باقیمانده یاران خائن مسعود و مریم رجوی با تحمل شکست سنگین و متلاشی شدن تمام تجهیزات و ادوات جنگی و تحمل ۴۸۰۰ کشته و زخمی به عراق و کمپ مضمحل شده اشرف گریختند.

این پیروزی ظفرمند رزمندگان اسلام، توان هرگونه باج خواهی و زیاده خواهی را هم از صدام گرفت و او را مجبور کرد در ۱۵ مردادماه آتش بس را پذیرفته و از موضع ضعف و شکست بر سر میز مذاکره با ایران بنشیند.

دستاوردهای داخلی و خارجی عملیات غرور آفرین مرصاد

عملیات غرور آفرین مرصاد دستاوردهای داخلی و خارجی بسیاری برای کشور و ملت داشت که از آن جمله می توان به اتحاد هرچه بیشتر نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج در داخل کشور، ذلت ابدی برای منافقین در سطح دنیا و قرار گرفتن آنان در لیست گروهک های تروریستی حتی در تروریست ترین کشورهای دنیا از جمله ایالات متحده امریکا، هوشیاری مستمر ملت بزرگ ایران و نیروهای مردمی، خنثی شدن تلاش مذبوحانه صدام و ایادی بعثی وی برای سهم خواهی از ایران در پای میز مذاکرات صلح و پذیرش زبونانه قطعنامه ۵۹۸ از سوی وی، تثبیت قدرت و توان بالای نظامی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی درسطح منطقه و قدرت واکنش و عکس العمل سریع رزمندگان اسلام در مقابل هرگونه تجاوز احتمالی اشاره کرد.

عملیات مرصاد نقطه طلایی پیروزی لشگریان اسلام بر کفر و نفاق بود که با وحدت، همدلی، هم افزایی و اطاعت همه نیروها تحت نظر و فرماندهی ولایت امر صورت گرفت و گروهک تروریستی منافقین با اضمحلال کامل، دیگر نتوانست شکست خود را جبران کند و مسیر حوادث تروریستی کور، جاسوسی، وطن فروشی و ارتکاب جنایات ضدبشری را در عراق و ایران دنبال کرد و ماهیت چهره کریه خود را تاجایی آشکار ساخت که هم پیمانان و حامیانش را از دست داد.

این پیروزی در موقعیت زمانی خود با فتح خرمشهر برابری داشت و کرمانشاه که نقطه آغاز و پایان جنگ تحمیلی بود و اولین و آخرین گلوله جنگ به سمت آن شلیک شد، با تقدیم نزدیک به ۱۰ هزار شهید سرافراز، ۱۹ هزار جانباز و ۱۷۵۰ آزاده به عنوان سندی کوچک از وفاداری مردم این خطه از ایران اسلامی ثبت و ضبط شد از این رو شورای فرهنگ عمومی با احترام به این همه رشادت، ایثار و فداکاری مردم، تاریخ و تمدن افزون بر ۱۲ هزار ساله و وفادارای و ولایتمداری مردم این خطه، تصمیم گرفت، پنجم مرداد را به عنوان روز ملی کرمانشاه اعلام و در تقویم ها بگنجاند اتفاقی که تنها در حد یک نام باقی ماند و به هیچ تقویمی نرسید.

نباید روز ملی کرمانشاه تنها در حد یک نام باقی بماند

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: به عقیده من کم کاری مسئولان استانی و کوتاهی آنان است که تاکنون این روز در تقویم ثبت نشده است.

آیت الله حسن ممدوحی افزود: مسئولین استان باید در این زمینه ها هشیار باشند و در حقیقت اینجور فرصت ها را از دست ندهند.

وی تصریح کرد: مسئولین استان علی الخصوص مدیریت ارشد استان باید در این مورد با وزارت کشور مکاتبه کرده و به وزارت کشور فشار بیاورند تا این روز تنها در حد یک نام که در هیچ تقویمی نیز ثبت نیست باقی نماند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری، نقش استانداری، فرمانداری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه را در تحقق این موضوع موثر دانست که باید از توان و ظرفیت خود برای این موضوع بهره گرفته و این را به عنوان مطالبه مردم استان شهید پرور کرمانشاه طلب کنند.

وی تصریح کرد: مردم کرمانشاه نیز چون بسیاری از استان ها در هشت سال دفاع مقدس و از آغاز تا پایان آن در مقابل متجاوزین مقاومت کردند، بنابراین این حق آنان است که آنان نیز چون استان های یزد و تبریز با مقتدای خود مقام معظم رهبری دیدار کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری با یادآوری عملیات غرور آفرین مرصاد گفت: چنانچه مردم کرمانشاه در این روز مقاومت نمی کردند، دشمن علاوه بر فتح کرمانشاه به مرکز کشور نیز می رسید و شاید ایران اسلامی برای همیشه از دست می رفت.

وی افزود: روز پنجم مرداد یک روز فوق العاده قهرمانانه بود که طی آن مردم کرمانشاه ضربه ای به منافقین زدند که کمر منافقین شکست، به نحوی که خود منافقین به سرکرده خود فحش و ناسزا می گفتند که ما را به قتلگاه فرستاده ای و البته اینگونه هم بود و به قتلگاه فرستاده شده بودند و نسل آنان از بین رفت و علی رغم جمعیت زیادشان چیزی از آنان بازنگشت.

آیت الله ممدوحی یادآور شد: روز پنجم مرداد یا همان روز ملی کرمانشاه، حداقل حقی است که به این استان با تحمل این همه رنج می رسد و باید در تقویم ملی ثبت شده و البته به مطالبه این مردم که دیدار با حضرت آقا است نیز جامعه عمل پوشانده شده و محقق شود.

ثبت یک روز در تقویم حداقل حق مردم کرمانشاه است

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص، اظهار داشت: هشت سال مقاومت مردم عزیز کرمانشاه از مرزهای کشور از خسروی و قصرشیرین و گیلانغرب تا پاوه و نوسود و هم چنین شهرهایی که خود آنان مرز بودند بر کسی پوشیده نیست.

عبدالرضا مصری افزود: در واقع در استان کرمانشاه خود شهرها نیز درگیر جنگ بودند و از آن جمله می توان از کرمانشاه، اسلام آباد غرب، گیلانغرب و...یاد کرد، تک تک این شهرها خود سنگرهای ما و خطوط مقدم جبهه نبرد در دفاع از مام میهن در مقبل حملات وحشیانه صدام بودند.

وی گفت: درحالی که استانهای دیگر تنها رزمندگانی را در این جبهه ها داشتند، این مردم استان کرمانشاه بودند که اعم از زن و مرد و پیر و جوان و... در صحنه این نبرد نابرابر حضور داشته و جنگ را با تمام وجود حس کردند.

نماینده مردم کرمانشاه تصریح کرد: اختصاص یک روز و ثبت آن در تقویم، با اوصافی که ذکر شد حداقل حقی است که به مردمی که هشت سال با جان و دل از کشور دفاع کرده اند می رسد.

وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات مردم کرمانشاه که ستودنی است مایوس کردن دشمن طی سال های دفاع است، این مردم انصافا دشمن را مایوس کرده و نه تنها مهاجرت نکردند بلکه ایستادند و دشمنان را از میهن اسلامی بیرون راندند.

مصری تاکید کرد: با تعابیر مطرح شده اگر مردم استان کرمانشاه انتظار دارند یک روز را به نام کرمانشاه در تقویم ملی داشته باشند، زیاده خواهی نیست و حداقل پاداشی است که می توان به رشادت، دلیرمردی و شیرزنی این مردم داد.

ثبت روز ملی کرمانشاه در تقویم نیازمند اقدام از طریق قانونی است

وی گفت: برای ثبت این روز در تقویم ملی نیاز به اقدام از طریق قانونی است و لذا ما از مسئولان به خصوص هیئت محترم دولت خواستاریم که به این موضوع توجه کرده و «روز ملی کرمانشاه» را نیز در تقویم به ثبت برسانند.

نماینده مردم کرمانشاه، ثبت این روز در تقویم ملی را راهکاری برای ثبت رشادت ها و مقاومت این مردم دانست که آیندگان از آن بی خبر نباشند.

وی تاکید کرد: هم اکنون خیلی دیر شده و همه ما در این امر کوتاهی کردیم اما باید مسئولین امر از جمله مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، مسئولین سایر قوا در استان، نماینده ولی فقیه استان برای این موضوع اقدام کنند.

مصری تصریح کرد: استانداری کرمانشاه برای مطالبه این موضوع باید نامه ای را تنظیم کند و هم نمایندگان مجلس، هم استاندار و هم نماینده ولی فقیه در استان این موضوع را به اتفاق درخواست کرده و این نامه به محضر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری ارسال شود تا این روز به نام روز ملی کرمانشاه در تقویم ثبت شود.

وی افزود: هم اکنون نیز توصیه من این است که این نامه آماده شود و مجمع نمایندگان استان نیز آمادگی هر نوع اقدام و پیگیری در این رابطه را دارد.

خبرنگار: طیبه قدمی