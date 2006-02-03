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۱۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۹:۱۹

گزارش خبرنگار مهر از وين (32)

تماس رايس با شولت؛ واشنگتن فشار بر پايتخت ها را كليد زد / جلسه شوراي حكام تا صبح شنبه به تعويق افتاد

تماس رايس با شولت؛ واشنگتن فشار بر پايتخت ها را كليد زد / جلسه شوراي حكام تا صبح شنبه به تعويق افتاد

بدنبال عدم نتيجه گيري اروپا از چلب نظر غير متعهدها براي موافقت با برخي تغييرات كم اهميت در متن پيشنهادي و از بيم راي گيري و بيشتر شدن آراي مخالف و ممتنع به قطعنامه فعلي باز هم جلسه شوراي حكام تا صبح شنبه ساعت 10 صبح به تاخير افتاد.

خبرنگار خبرگزاري مهر لحظاتي پيش از وين گزارش داد كه بانيان قطعنامه حتي با تغييرات اندك در آن تا كنون موفق به تغيير ديدگاهها و كاستن از مخالفين نشده اند.

آنها مجددا بر آن شده اند تا رايزني هايي را با پايتخت هاي كشورها براي تغيير ديدگاه نمايندگانشان در وين انجام دهند . حاضران در وين اين رويكرد را به معني فشار سياسي قدرتهاي بزرگ بويژه آمريكا به كشورهاي مستقل ارزيابي مي كنند.

از سوي ديگر چون روسيه و چين هم به موافقين اين قطعنامه اضافه شده اند حتي در صورت تاييد اين قطعنامه در شرايطي مشابه سپتامبر (يك مخالف و 12 ممتنع) نيز سرشكستگي بزرگي براي 5 كشور صاحب حق وتو به بار خواهد آورد كه نتيجه همراهي آنها با آمريكاست.

يك منبع ديپلماتيك غربي لحظاتي پيش به خبرنگار "مهر" در وين گفت كه كاندوليزا رايس در تماس با "گريگوري شولت" نماينده آمريكا در آژانس و آگاهي از وضع موجود درخواست تعويق جلسه را بهتر از راي گيري دانسته است تا با فشار سياسي از واشنگتن به پايتخت كشورهاي عضو شوراي حكام از وضعيت و تنگناي موجود رهايي يابند.

 

کد مطلب 286517

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