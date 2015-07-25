به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی در مراسم روز فیزیوتراپی که شب گذشته در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد، گفت: نگاه ما در تعرفه گذاری منصفانه نیست و سازمان نظام پزشکی تا دقیقه ۹۰ برای تعرفه فیزیوتراپی تلاش کرد.

وی با تاکید بر اینکه قدر و منزلت فیزیوتراپیست ها باید ارج نهاده شود، تصریح کرد: دست یابی به این مسئله به اتحاد و انسجام صنفی و نا امید نشدن از ادامه تلاش ها نیاز دارد. ماندن در صحنه مفهومی مهم برای بخش های صنفی به شمار می رود. فرد در یک مجموعه نمی تواند در کنار مجموعه خود بماند و تلاشی نکند. از آنچه در خصوص مطالبات صنفی فیزیوتراپیست ها حاصل شده است راضی نیستم و باید با پرهیز از نگاهی حداقلی به این رشته نگریست.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به حضور بازتوانی فیزیوتراپیست ها بیان کرد: از این مسئله نباید غافل شد که فیزیوتراپیست ها از نیروی جسمانی خود هنگام انجام خدمات این رشته بهره می برند و این مسئله، موضوع فرسایشی را برای آنها به همراه دارد. هنگام تعرفه گذاری به این مسئله توجهی نمی شود. نگاه کنونی به رشته فیزیوتراپی مطلوب نیست. با توجه به آنکه جامعه ایرانی رو به سالمندی پیش می رود. همچنین تغییر الگوی بیماری ها و افزایش طول عمر افراد جامعه سبب می شود، نیازهای فیزیوتراپی متفاوت شود.

زالی تصریح کرد: نگاه پویا و دینامیک به رشته فیزیوتراپی هنوز در جامعه جا نیفتاده است. این مسئله کوچک کردن بهره مندی از رشته فیزیوتراپی است و در همه زمینه ها باید از بحث تکنیکی فیزیوتراپی بهره برد. ایفای نقش درست فیزیوتراپیست ها به نگریستن به عرصه سلامت، عینک متفاوت نیاز دارد. در کنار آن باید رجوع علمی و آکادمیک به رشته فیزیوتراپی شود. بر مبنای همین سیاست است که جامعه باید نگاهی متفاوت به این رشته را تجربه کند.

وی ادامه داد: امروز مفاهیم فیزیوتراپی به بازنگری نیاز دارد، در پزشکی به بهرمندی از فیزیوتراپی در بخش های مختلف درمان نیاز داریم. چرخه تشخیص و درمان بدون حضور فیزیوتراپیست ها ابتر و ناقص خواهد بود. نیاز جامعه در آینده به رشته فیزیوتراپی کاهش نمی یابد بلکه در سطحی عالی تر ادامه خواهد یافت.