به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اسماعیل ابراهیمی رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران در مراسم روز فیزیوتراپی که شب گذشته در مجموعه های فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد، با اشاره به اینکه ۶۵ درصد جامعه پزشکی تخصص هایی غیر از رشته پزشکی دارند، اظهار کرد: این افراد در تصمیم گیری هایی که برای رشته آن ها می شود، هیچگونه دخالتی ندارند و هیچ یک از افراد رشته های پیرا پزشکی در شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت حضور ندارند.

وی افزود: همه رشته های توانبخشی به گونه ای دارای مشکل دانسته می شوند به همین دلیل پزشکان می توانند به طور محدود از شنوایی شناس، کاردرمان و فیزیوتراپیست استفاده کنند. گروه های گفتاردرمانی، شنوایی شناسی و فیزیوتراپی همتا ندارد و به طور دائم ناپایداری برای این رشته ها تولید می شود.

رئیس انجمن فیزیوتراپی در خصوص تعرفه های این رشته بیان کرد: تعرفه های پزشکی با حضور انجمن ها به گونه ای متفاوت با خروجی آن تصویب می شود.

در ادامه مراسم محمد رسولی رئیس انجمن فیزیوتراپی استان تهران با اشاره به اینکه مسئولیت فنی مراکز فیزیوتراپی به متخصصین این رشته اختصاص دارد، گفت: رشته های دیگر نباید در رشته فیزیوتراپی دخالت کنند و مسئولیت فنی مراکز این رشته را بر عهده بگیرند. این مسئله جزء مطالبات متخصصین رشته فیزیوتراپی است. در صورتی که این مشکل برطرف شود و عده ای از رشته فیزیوتراپی سود نبرند، مشکل دکترای حرفه ای این رشته نیز برطرف خواهد شد.

همچنین، دكتر احمد موذن زاده بازرس انجمن فيزيوتراپی ايران، گفت: خدماتي كه فيزيوتراپيست ها در زمان جنگ تحميلي و پس از آن به مصدومين و جانبازان سرافراز ما ارائه داده اند غيرقابل كتمان است.

وی افزود: فيزيوتراپی يک پاسخ شايسته به هر محدوديت حركتی بوده و در دنيای ماشينی که سير روند بيماری ها از عفونی و ميكروبی به سمت ضايعات سيستم های اسكلتی عضلانی و اختلالات حركتي سوق داده شده است، دانش فيزيوتراپی با رويكرد همه جانبه نگر توانسته جايگاه خود را در ميان رشته های مختلف پزشكي تثبيت كرده و اثربخشي خود را در مراحل پيشگيری، درمان و توانبخشي بيماري هاي مختلف به اثبات برساند.

موذن زاده ادامه داد: هنر فيزيوتراپيست ها در نگرش منحصر به فرد و متفاوتي است كه نسبت به ساير گروه های پزشكی كسب كرده اند. انسان متمدن امروز درگير بيماری های واگيرداری همچون سل و مالاريا نبوده بلكه اسير طيف وسيعي از بيماری های اسكلتی مانند ارتروز، ديسكوپاتي و ضايعات بافت نرم است كه متاسفانه با درمان هاي رايج دارويی و حتي جراحی به نتيجه مطلوب درمانی نايل نمي شود.

وی تاکید کرد: فيزيوتراپي نوين ضمن اينكه در تشخيص اينگونه مشكلات حركتي و فيزيكي ديدگاه منحصر به فرد و شاخصي دارد با استفاده از طيف وسيع درمان هاي استاندارد و پيشرو اعم از ورزش درماني، آب درماني، درمان هاي دستي مانند موبيليزيشن، مانيپوليشن و سوزن خشك، ماساژ، گرما و سرما، انواع جريانهاي الكتريكي و پرفركانس و اولتراسوند، مگنت، ليزرهاي كم توان و پرتوان و... توانسته به عنوان یک درمان كم هزينه و اثربخش با كمترين اثرات جانبي خود را مطرح نمايد.

موذن زاده گفت: در امريكا فيزيوتراپی به عنوان پنجمين شغل برتر در ميان ۱۰۰ شغل منتخب معرفي شد و توجه روزافزون به دانش و مهارت هاي فيزيوتراپيست ها در تمامي كشورهاي پيشرفته چشمگير است. از اوايل صده اخير انجمن فيزيوتراپي امريكا دورنماي خود را براي سال ٢٠٢٠ ترسيم نمود كه بر اساس آن با ارتقای علمی كارشناسان و كارشناسان ارشد فيزيوتراپي به مقطع دكترای حرفه اي سطح ورودي و پايه اين رشته نيز به مقطع دكتراي حرفه اي فيزيوتراپي (DPT) ارتقا يافته است.

وی افزود: نه تنها در كشورهای پيشرفته ای مانند امريكا، انگلستان، استراليا و...، بلكه در كشورهای منطقه مانند عربستان سعودی و هند و پاكستان و... نيز مقطع دکترای حرفه ای فیزیوتراپی راه اندازي و اجرا شده است.

موذن زاده گفت: بر اساس چشم انداز ١٤٠٤ ما مي بايست حداقل در منطقه خاورميانه حرف اول را در رشته هاي مختلف علمي بزنيم، اما به رغم تمامي بضاعت های علمی و اجرایی موجود و ١٥ دپارتمان مطرح دانشگاهی و متجاوز از ۲۰۰ فارغ التحصيل دكتراي تخصصي فيزيوتراپي (PhD) متاسفانه دكترای حرفه ای هنوز فراگير نشده است.

وی ادامه داد: موافقت اصولي دكتراي حرفه اي فيزيوتراپي در تاريخ ٨٨/٢/٢٢ در زمان وزارت دكتر لنكراني و موافقت اجرايي آن در تاريخ ٩٠/٥/١ و وزارت خانم دكتر وحيد دستجردي حاصل شده و اولين دوره دانشجويان انتقالی دكتراي حرفه ای نيز در سال ٩١ و وزارت دكتر طريقت وارد اولين دوره دكترای حرفه اي فيزيوتراپی در دانشگاه علوم پزشكی تهران شدند. لذا به نظر مي رسد كه زمان آن فرا رسيده كه با اجرای فراگير و همه جانبه طرح ملی دكترای حرفه اي فيزيوتراپی ضمن خدمت رسانی مطلوبتر و بهينه به بيماران، گامی مهم و حياتی در ارتقای دانش و توانمندي علمی و عملی ٧٠٠٠ فيزيوتراپيست كوشا و فعال كشور برداشته شود.

بازرس انجمن فیزیوتراپی ایران تاکید کرد: نيل به استقلال حرفه ای فيزيوتراپيست های ايرانی، نيازمند توجه ويژه دولتمردان و سياستگزاران نظام سلامت خصوصا وزير بهداشت و معاونت آموزشي اين وزارتخانه است. مهمترين مطالبه بر حق انجمن فيزيوتراپي ايران به عنوان نماد اقتدار حرفه ای و نماد پويايی علمی اين رشته در کشور، اجرای تمام عيار اين طرح ملی است تا بتوان مانند ساير كشورهای پيشرفته فيزيوتراپی را در سطح مقدم خدمات بهداشتی - درمانی معرفي و به جايگاه برتر اين رشته در خاورميانه نايل گرديم.