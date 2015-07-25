دوره آموزش تخصصی داوری فوتبال ساحلی برگزار شد

رئیس کمیته داوران فوتبال استان گیلان در حاشیه برگزاری این دوره دو رورزه که صبح دیروز(جمعه) با برگزاری آزمون کتبی و عملی پایان یافت، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مشکل اصلی فوتبال ساحلی کمبود داور خوب و جوان است اظهار کرد: متاسفانه در فوتبال ساحلی، برای برنامه ریزی بازیهایی که با مدیریت دپارتمان فوتبال ساحلی برگزار می شود، این تعداد داور کفایت نمی کند.

مسعود فلاح با بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره ها شناسایی استعدادهای جوان است افزود: با توجه به اینکه گیلان مهد فوتبال ساحلی است، کمیته داوران درصدد است استعدادها را، ترجیحا در چنین مناطقی کشف کند.

وی با اشاره به اینکه ۴داور بین المللی و ۷داور ملی درحال حاضرمشغول به امر قضاوت فوتبال ساحلی هستند افزود: این چهارمین کلاس داوری فوتبال ساحلی در رده ملی است که برای دومین بار در گیلان برگزار شده است.

مدرس داوری فیفا نیز با اشاره به اینکه قوانین فوتبال ساحلی نسبت به فوتبال پیچیده تر است بیان کرد: اصول کلی قوانین فوتبال یکی است اما زمانی که تفکیک قوانین صورت می گیرد می بینیم که از هررشته ای اعم از بسکتبال و هندبال و غیره، قوانینی درفوتبال ساحلی وجود دارد.

رامین حقیقی زاده با تاکید براینکه مسئولان می بایست توجه ویژه ای به فوتبال ساحلی و داوران آن داشته باشند اظهار کرد: در جام جهانی شاهد بودیم که تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان، بسیارموفق عمل کرد و توانست تیمی مثل اسپانیا را شکست دهد اما به بازیکنان و داوران فوتبال ساحلی توجه خاصی صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه در آغاز هرفصل، چنین کلاسهایی درتهران برای داوران برگزار می شود تاکید کرد: استانهای دیگر باید از گیلان الگو برداری کرده و با برگزاری کلاسهای اینچنینی در صدد کشف استعدادها برآیند.

حقیقی زاده تصریح کرد: کمیته داوران فوتبال کشور به اندازه کافی مدرس داوری برای اعزام به همه استانهای کشور دارد و هرکمکی که لازم باشد، دراین راه انجام خواهد داد.